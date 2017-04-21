Мы не смотрим только на "Кайрат", в этом году каждая команда может забрать очки у лидеров - Стойлов

Тренер "Астаны" остался доволен результатом, но не игрой своих подопечных в матче с "Таразом".

Главный тренер "Астаны"прокомментировал победу над "Таразом" в восьмом туре КПЛ, объяснил отсутствие голкипера Ненада Эриче и произведенные замены, а также оценил уровень соперников в этом сезоне.- Меня сегодня порадовал результат, думаю, что выиграли заслужено, но не понравилась игра моей команды. Наша команда способна играть намного лучше.- После кубкового матча Эрич пожаловался на боли в спине, сейчас проходит курс лечения.- У нас есть обойма из 13 полевых игроков, которые всегда играют. За неделю кто-то из игроков провел третий матч. Мы во втором тайме выпустили свежих Твумаси и Ллуллаку, которые обладают хорошей скоростью и были полезны на контратаках. Надеялся, что команда забьет, в итоге забили, но только один, хотя были моменты еще. Постникова выпустил, исходя из того, что второй тайм играли против ветра и большая нагрузка легла на пару центральных защитников.- По игре, я ожидал еще лучшей игры в исполнении "Астаны". В Кубке мы сыграли плохо. Несмотря на то, что у нас нет много игроков, и в случае продолжения борьбы за кубок на них бы легла сумасшедшая нагрузка, «Астана» не имеет права так плохо играть и проигрывать команде Первой лиги.- Молодежь должна работать, учиться. Их время придет. В этом матче были и опытные футболисты, которые не показали настроя. Молодые должны ждать своего шанса, и когда он придет, они должны себя проявить. К сожалению, в этот раз не получилось, в прошлом году они сумели проявить себя и вывести команду в финал Кубка. Но работа с молодежью - это та дорога, которой должен идти каждый казахстанский клуб.- Перед матчем мне не интересно было знать другие результаты, для нас важно в каждом матче побеждать. Мы не смотрим только на "Кайрат", в этом сезоне есть 5-6 команд, которые борются за медали. У нас еще длинный путь, чемпионат только начинается, я уверен, что в этом году каждая команда может забрать очки у лидеров. Думаю, что чемпионат в этом году будет очень интересным.- Думаю, что "Кайсар" в этом году отлично начал, в их составе собраны хорошие футболисты, которые работают под руководством высококвалифицированного тренера, так что нас ждет футбольная битва. Кто будет в этом матче лучше, тот и выиграет. Единственно я переживаю за состояние поля в Кызылорде.