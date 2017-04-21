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Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
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Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

"Кайрат" в меньшинстве отыграл два мяча у "Иртыша" и избежал первого поражения в сезоне

Павлодарцы вели в два мяча после первого тайма.

18 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с павлодарским "Иртышом" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 3:3. При этом после первого тайма хозяева вели с преимуществом в два мяча.

Первыми счет в матче открыли гости. На пятой минуте после дальнего навеса Иво Иличевич выиграл верховую борьбу и скинул мяч в штрафную на Жерара Гоу, который "переборол" защитника и переиграл Давида Лорию.



Однако еще до перерыва "Иртыш" сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 12-й минуте Стефан Живкович реализовал пенальти, а спустя 17 минут ударом метров с 20 отличился экс-игрок "Кайрата" Аслан Дарабаев. На 39-й минуте Франк Джа Джедже и вовсе удвоил преимущество павлодарцев.





 

Начало второго тайма не задалось для "Кайрата". Защитник алматинцев Сезар Арсо в течение пяти минут (53-я и 58-я) заработал две желтые карточки и был удален с поля. Тем не менее, оставшись в меньшинстве гости сумели отыграть два мяча. На 60-й минуте Иличевич точно пробил головой в дальний угол после флангового навеса.

 

Развязка игры наступила на 88-й минуте. Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан точно пробил со штрафного.



После этой игры "Иртыш" с 16 баллами догнал "Астану", которая свой матч 8-го тура проведет позднее. В активе "Кайрата" 15 очков и третье место в турнирной таблице.
  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 15:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Иртыш победу упустил
Ответить 3
 
GOD OF WAR Сегодня 16:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 171
тигр котовский,хотел отметить поражения кайрата но все равно набухаюсь за
Ответить 2
 
KZBOTR KZB Сегодня 15:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 122
Красавчики! Могли и выиграть!!!
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 16:09
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4430
KZBOTR KZB, это "Кайрат" КЛАСС продемонстрировал! )))
Ответить 0
 
KZBOTR KZB Сегодня 15:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 122
Судьи честно говоря помогли Иртышу! А так бы проиграли бы!
Ответить -3
 
Рустем Карынсауов Сегодня 15:59
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Если Стас не сломался бы,Иртыш без шансов проигралбы.Молодой вратарь ваще мандражировал
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 16:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Дарабаев в игре понравился его можно в сборную
Ответить 2
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 16:08
Статус: Профи
Рейтинг: 432
тигр котовский,вайсс говорил что его любимый игрок в кз это дарабаев
Ответить 0
 
AsanKoke Сегодня 16:03
Статус: МСМК
Рейтинг: 903
Класс есть класс!!! Грошев дырка. Где Плотников?
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 16:10
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4430
AsanKoke, видно его в Павлодар не взяли
Ответить 0
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 16:04
Статус: Профи
Рейтинг: 432
капитан молодец! иличевич мотор, шава в следующим году освобождает ему место, гафур робот, не устает вообще! молодой шлак, голы все супер!
Ответить 1
 
Mara Сегодня 16:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1271
Спасибо Кайратовцам за эту игру. Показали характер даже моно сказать зубы которые рвёт.
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 16:11
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4430
Mara, не просто спасибо)), а СПАСИБО за класс, СПАСИБО за характер.
Ответить 0
 
Balg Сегодня 16:09
Статус: Профи
Рейтинг: 422
Шикарный матч, шикарный!Наше классико с Астаной и рядом не стояла!Вот такую ничью принимаю за победу!Кайрат сила!Иртыш отличный соперник,но класс свое сделал! Димитров настоящий Босс,второй год из ничего собирает боевой коллектив-Фонсека,Живкович,Дарабаев(которого неоценил непрозорливый Цхададзе) супер!Такие игры для Кайрата на пользу я считаю!Наши все тащеры-это класс игроков,Исаель молодца,про капитана даже не говорю!Арзо красава,хоть красная!Спас от двух верных голов!Грошева невинить,еще вырастет!Все равно искусственное поле и вправду травноопасная!Иртыш респект за достойный отпор!Но у нас дома держитесь!
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Balg Сегодня 16:12
Статус: Профи
Рейтинг: 422
Судья все честно отсудил,и пенка законно
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Kana Сегодня 16:14
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
По составу команд - небо и земля!!! Но даже таким составом Иртыш дал бой!!! Те кто не проходили у Кайрата в основу, бьются за основу Иртыша!!! Большая заслуга ГТ Иртыша ДД!!! Очень увлекательный матч, все было и пенальти и красная и 6 голов, вот это матч!!! Молодцы обе команды!!!
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GOD OF WAR Сегодня 16:17
Статус: Дублёр
Рейтинг: 171
кайрат от Астаны проиграет ставлю 50 000 тенге
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ермек кожахмет Сегодня 16:25
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 253
жаль что договорной матч судья продажные например не засчитали гол кайсара а гол кайрата засчитали из штрафной которое не было
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