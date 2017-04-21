"Кайрат" в меньшинстве отыграл два мяча у "Иртыша" и избежал первого поражения в сезоне

Павлодарцы вели в два мяча после первого тайма.
Сегодня 15:54
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с павлодарским "Иртышом" в гостевом матче восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 3:3. При этом после первого тайма хозяева вели с преимуществом в два мяча.
Первыми счет в матче открыли гости. На пятой минуте после дальнего навеса Иво Иличевич выиграл верховую борьбу и скинул мяч в штрафную на Жерара Гоу, который "переборол" защитника и переиграл Давида Лорию.
Однако еще до перерыва "Иртыш" сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 12-й минуте Стефан Живкович реализовал пенальти, а спустя 17 минут ударом метров с 20 отличился экс-игрок "Кайрата" Аслан Дарабаев. На 39-й минуте Франк Джа Джедже и вовсе удвоил преимущество павлодарцев.
Начало второго тайма не задалось для "Кайрата". Защитник алматинцев Сезар Арсо в течение пяти минут (53-я и 58-я) заработал две желтые карточки и был удален с поля. Тем не менее, оставшись в меньшинстве гости сумели отыграть два мяча. На 60-й минуте Иличевич точно пробил головой в дальний угол после флангового навеса.
Развязка игры наступила на 88-й минуте. Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан точно пробил со штрафного.
После этой игры "Иртыш" с 16 баллами догнал "Астану", которая свой матч 8-го тура проведет позднее. В активе "Кайрата" 15 очков и третье место в турнирной таблице.
Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 3:3. При этом после первого тайма хозяева вели с преимуществом в два мяча.
Первыми счет в матче открыли гости. На пятой минуте после дальнего навеса Иво Иличевич выиграл верховую борьбу и скинул мяч в штрафную на Жерара Гоу, который "переборол" защитника и переиграл Давида Лорию.
Однако еще до перерыва "Иртыш" сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала на 12-й минуте Стефан Живкович реализовал пенальти, а спустя 17 минут ударом метров с 20 отличился экс-игрок "Кайрата" Аслан Дарабаев. На 39-й минуте Франк Джа Джедже и вовсе удвоил преимущество павлодарцев.
Начало второго тайма не задалось для "Кайрата". Защитник алматинцев Сезар Арсо в течение пяти минут (53-я и 58-я) заработал две желтые карточки и был удален с поля. Тем не менее, оставшись в меньшинстве гости сумели отыграть два мяча. На 60-й минуте Иличевич точно пробил головой в дальний угол после флангового навеса.
Развязка игры наступила на 88-й минуте. Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан точно пробил со штрафного.
После этой игры "Иртыш" с 16 баллами догнал "Астану", которая свой матч 8-го тура проведет позднее. В активе "Кайрата" 15 очков и третье место в турнирной таблице.