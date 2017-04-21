Мы особо на матчи соперников не смотрим. Отталкиваемся от своей игры - Жалмукан

Нападающий "Астаны" рассказал об адаптации в команде и предстоящей встречей с "Кайратом".
Сегодня 19:25
Ссылки по теме:
Фото с сайта ФК "Астана"
Нападающий "Астаны" Дидар Жалмукан в интервью корреспонденту Vesti.kz после победного матча с "Таразом" (4:0) рассказал, как команда хочет выиграть КПЛ.
- Первые минут 20 минут как-то растерялись. Может быть погода повлияла. У них был момент, но они не забили. Мы перестроились, и забили первый гол. Потом, второй. Игра для нас очень удачно сложилась. Добыли победу.
- Уже смогли адаптироваться в команде. Обостряете на своей позиции, забили очередной гол...
- Адаптация проходит нормально. Все что тренер хочет, выполняю. Работаю.
- Команда успешно играет на "Тарлан Арене". Но следующий матч с "Кайратом" уже играем на "Астана Арене". Может быть алматинцев принять тут?
- Да нет. Почему? Поле ровное, мяч круглый. Все в равных условиях. Дай Бог, поляна там будет хорошей и мы покажем ту игру, которую показываем в последних играх.
- Сейчас ситуация такая в чемпионате. "Кайрат" ушел от поражения в матче с "Иртышом" в меньшинстве. Наблюдали за тем матчем?
- Мы особо на игры соперников не смотрим. Отталкиваемся от своей игры. Будем сами добывать победу, и тогда будет все хорошо. Дай Бог, будем чемпионами.
Напомним, "Астана" на своем поле разгромила "Тараз" и укрепила лидирующую позицию в КПЛ.
- Первые минут 20 минут как-то растерялись. Может быть погода повлияла. У них был момент, но они не забили. Мы перестроились, и забили первый гол. Потом, второй. Игра для нас очень удачно сложилась. Добыли победу.
- Уже смогли адаптироваться в команде. Обостряете на своей позиции, забили очередной гол...
- Адаптация проходит нормально. Все что тренер хочет, выполняю. Работаю.
- Команда успешно играет на "Тарлан Арене". Но следующий матч с "Кайратом" уже играем на "Астана Арене". Может быть алматинцев принять тут?
- Да нет. Почему? Поле ровное, мяч круглый. Все в равных условиях. Дай Бог, поляна там будет хорошей и мы покажем ту игру, которую показываем в последних играх.
- Сейчас ситуация такая в чемпионате. "Кайрат" ушел от поражения в матче с "Иртышом" в меньшинстве. Наблюдали за тем матчем?
- Мы особо на игры соперников не смотрим. Отталкиваемся от своей игры. Будем сами добывать победу, и тогда будет все хорошо. Дай Бог, будем чемпионами.
Напомним, "Астана" на своем поле разгромила "Тараз" и укрепила лидирующую позицию в КПЛ.