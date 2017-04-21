"Астана" разгромила "Тараз" и продлила победную серию до шести игр

Столичный клуб продолжает лидировать в турнирной таблице.
Сегодня 17:57
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Фото с сайта ФК "Астана"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Астаны" одержали крупную победу над "Таразом" в матче восьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 8
Астана - Тараз 4:0
Голы: Граховац, 13 (1:0); Кабананга, 33 (2:0); Жалмукан, 42 (3:0); Кабананга, 84 (4:0)
Турнирная таблица
Тур 8
Астана - Тараз 4:0
Голы: Граховац, 13 (1:0); Кабананга, 33 (2:0); Жалмукан, 42 (3:0); Кабананга, 84 (4:0)
Турнирная таблица
Встреча, прошедшая на "Тарлан Арене", закончилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды. Причем три гола были забиты в первом тайме.
Счет в матче на 13-й минуте ударом со штрафного открыл Срджан Граховац. Спустя 20 минут Жуниор Кабананга удвоил преимущество "Астаны", а на 42-й минуте Дидар Жалмукан довел счет до крупного.
Точку в матче поставил Кабананга, оформивший на 84-й минуте дубль.
Таким образом, "Астана" продлила победную серию до шести матчей. Команда с 19 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. В активе "Тараза" шесть баллов.
Ранее в другом матче тура алматинский "Кайрат" сыграл вничью с "Иртышом" - 3:3, забив два гола в меньшинстве.