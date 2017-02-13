Лучший бомбардир Кубка африканских наций Кабананга летом может уйти из "Астаны"

Форвард хочет играть в топовом европейском чемпионате.
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Форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, который стал лучшим бомбардиром на минувшем Кубке африканских наций, может покинуть ФК "Астана" в летнее трансферное окно, сообщает radiookapi.net.
"Я буду решать сам в июне, останусь ли в "Астане". У меня есть несколько предложений., - сказал Кабананга. - Я хотел бы поиграть в топ-чемпионатах Европы - Германии, Англии, Испании, может, во Франции, в зависимости от клуба. Но если я уйду из "Астаны", хотел бы это сделать через парадный вход. В "Астане" меня ценят, благодаря этому клубу поиграл в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но думаю, что я все же покину "Астану".
Напомним, на прошлой неделе Кабананга присоединился к "Астане" в Турции, где команда проводит межсезонный УТС. Также ожидается, что летом столичный клуб покинет сербский футболист Неманья Максимович, до этого срока в аренду в кипрский АПОЭЛ отдан колумбийский полузащитник Рохер Каньяс, а в костанайский "Тобол" отправлен в аренду сербский нападающий Джордже Деспотович.