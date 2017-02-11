"Астана" отпустила Деспотовича в "Тобол"

В КПЛ сербский форвард также выступал за "Жетысу" и "Кайрат".
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Деспотович (справа). Фото с сайта ФК "Астана"
Сербский нападающий "Астаны" Джордже Деспотович на правах аренды перешел в костанайский "Тобол".
Об этом в интервью KazFootball.kz рассказал главный тренер "Тобола" Омари Тетрадзе. Детали сделки он не уточнил.
В минувшем сезоне Деспотович провел 31 матч в составе "Астаны", в которых забил три гола. Также 25-летний серб выступал в КПЛ за талдыкорганский "Жетысу" (18 игр, 5 голов) и алматинский "Кайрат" (9 игр, 8 голов).
Добавим, что ранее "Астана" подписала лучшего бомбардира чемпионата Румынии Аздрена Лулаку. В то же время столичный клуб отдал Рохера Каньяса в аренду в кипрский АПОЭЛ.
Об этом в интервью KazFootball.kz рассказал главный тренер "Тобола" Омари Тетрадзе. Детали сделки он не уточнил.
В минувшем сезоне Деспотович провел 31 матч в составе "Астаны", в которых забил три гола. Также 25-летний серб выступал в КПЛ за талдыкорганский "Жетысу" (18 игр, 5 голов) и алматинский "Кайрат" (9 игр, 8 голов).
Добавим, что ранее "Астана" подписала лучшего бомбардира чемпионата Румынии Аздрена Лулаку. В то же время столичный клуб отдал Рохера Каньяса в аренду в кипрский АПОЭЛ.