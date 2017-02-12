Остаюсь в "Астане" до лета и буду поддерживать форму - Неманья Максимович

Из казахстанского клуба серб перейдет в "Валенсию".
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Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович в интервью "Спортски Журнал" рассказал о возвращении в клуб.
11 февраля серб присоединился к столичной команде на сборах в Турции. В январе Максимович пропустил УТС в Дубае, так как вел переговоры с "Валенсией".
Летом Максимович в качестве свободного агента отправится в Испанию. Клуб вел переговоры с "Астаной" о переходе этой зимой, однако в итоге "Валенсия" отказалась платить за игрока 300 тысяч евро.
"У нас нет разногласий, обещанное выполнено. Остаюсь в "Астане" до лета. Для меня будет много значить поддержание формы, потому что предстоят матчи сборной. Многого жду в этом году от молодежной сборной Сербии на чемпионате Европы, на котором мы пойдем за третьим трофеем на третьем большом турнире", - сказал Максимович.
Контракт Максимовича с "Валенсией" вступит в силу летом. По пятилетнему соглашению серб заработает 7 миллионов евро. В контракте прописана опция возможного продления на еще один сезон.
22-летний Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона в составе команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.
В КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.