Неманья Максимович прибыл в расположение "Астаны"

Ранее сербский полузащитник подписал контракт с "Валенсией", куда перейдет летом.
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Фото с сайта UEFA.com
Полузащитник Неманья Максимович и форвард Жуниор Кабананга прибыли в расположение "Астаны", проводящей второй сбор в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
Оба футболиста присутствовали на товарищеском матче "Астаны" против боснийского "Железничара", который прошел 11 февраля и завершился вничью - 1:1.
Напомним, Максимович пропустил первый сбор "Астаны" в Дубае. Серба связывали с переходом в "Валенсию". Позже стало известно, что испанский клуб отказался платить 300 тысяч евро за его переход. Таким образом, Максимович останется в "Астане" до лета, после чего отправится в "Валенсию". C испанским клубом он подписал контракт в начале января.
Что касается Кабананги, то он выступал за сборную ДР Конго на Кубке африканских наций. Форвард "Астаны" сумел дойти до 1/4 финала и стал лучшим бомбардиром турнира.
Оба футболиста присутствовали на товарищеском матче "Астаны" против боснийского "Железничара", который прошел 11 февраля и завершился вничью - 1:1.
Напомним, Максимович пропустил первый сбор "Астаны" в Дубае. Серба связывали с переходом в "Валенсию". Позже стало известно, что испанский клуб отказался платить 300 тысяч евро за его переход. Таким образом, Максимович останется в "Астане" до лета, после чего отправится в "Валенсию". C испанским клубом он подписал контракт в начале января.
Что касается Кабананги, то он выступал за сборную ДР Конго на Кубке африканских наций. Форвард "Астаны" сумел дойти до 1/4 финала и стал лучшим бомбардиром турнира.