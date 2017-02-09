"Астана" ушла от поражения в матче с шестикратным чемпионом Боснии и Герцеговины

Подопечные Стойлова провели вторую игру на сборах в Турции.
Сегодня 20:51
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Фото с сайта ФК "Астана"
Футбольный клуб "Астана" сегодня, 11 февраля, провел свой второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником подопечных Станимира Стойлова выступил шестикратный чемпион Боснии и Герцеговины клуб "Железничар" из города Сараево. Встреча завершилась вничью 1:1.
Первыми счет в середине первого тайма открыли футболисты "Железничар". "Астана" сумела отыграть в дебюте второй 45-минутки усилиями Романа Муртазаева.
В предыдущем товарищеском матче в рамках сборов в Турции "Астана" встречалась с представителем украинской премьер-лиги "Александрией", занимающей в своем чемпионате четвертое место. Игра закончилась со счетом 2:2.
Гол Муртазаева
Соперником подопечных Станимира Стойлова выступил шестикратный чемпион Боснии и Герцеговины клуб "Железничар" из города Сараево. Встреча завершилась вничью 1:1.
Первыми счет в середине первого тайма открыли футболисты "Железничар". "Астана" сумела отыграть в дебюте второй 45-минутки усилиями Романа Муртазаева.
В предыдущем товарищеском матче в рамках сборов в Турции "Астана" встречалась с представителем украинской премьер-лиги "Александрией", занимающей в своем чемпионате четвертое место. Игра закончилась со счетом 2:2.
Гол Муртазаева