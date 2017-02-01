У меня были предложения от "Депортиво" и "Тулузы", но "Астана" отпустила только в АПОЭЛ - Каньяс

Колумбиец является лидером по числу игр за казахстанские клубы в еврокубках.
Вчера 15:46
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Фото с официального сайта АПОЭЛа
Колумбийский полузащитник "Астаны" Рохер Каньяс, который до лета будет играть в аренде в кипрском АПОЭЛе, в интервью Futbolred.com рассказал о новом этапе карьеры и вспомнил время, проведенное в Казахстане.
- Почему Вы перешли в АПОЭЛ, когда клуб нас вас обратил внимание, и что побудило Вас покинуть "Астану", где вы выиграли все местные титулы?
- Этот переход - возможность играть в клубе, который всегда выступает в еврокубках. Я несколько раз играл против АПОЭЛа, и мне понравился их стиль футбола. Эта команда, которая также борется за титулы в своей стране.
- Вы выиграли все казахстанские титулы вместе с "Астаной". Какие воспоминания остались от этого этапа карьеры?
- Это были три прекрасных года. Мы становились чемпионами каждый раз, сыграли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. У нас был хороший коллектив. Я ушел в аренду на шесть месяцев и думаю, что поступил правильно. Но насчет будущего ничего не могу сказать - у меня еще два года контракта с "Астаной".
"Астана" не хочет продавать меня и рассчитывает на меня. За эти годы были предложения от европейских клубов, но "Астана" согласилась только на этот вариант. Из-за некоторых причин я ухожу в аренду. Я буду играть в отличной команде, жить в красивом городе и красивой стране, где климат теплее, чем в Казахстане.
- Почему "Астана" не захотела продавать вас?
- Было предложение от испанского "Депортиво" еще в прошлом году. Затем было хорошее предложение от французской "Тулузы". Но в обоих случаях "Астана" не захотела расставаться со мной. Теперь я в АПОЭЛе, против которого играл в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и в группе Лиги Европы.
- Какие первые впечатления от Кипра и Никосии - новых города и страны?
- Я только приехал. Тихий город, расположенный у моря. Теплый приятный климат. Я приехал сюда только три дня назад. Познакомился с командой, скоро приедет моя семья. Я в приятном ожидании от нового этапа карьеры.
- Цели у вашей новой команды точно такие же, как в "Астане"?
- "Астана" - топ-клуб по казахстанским меркам, как и АПОЭЛ - на Кипре. Большие клубы хотят выиграть все, а я надеюсь помочь в этом.
- Вы рано уехали в Европу, но играли в не самых известных лигах. Что Вас привлекает в них?
- Так думают не только в Колумбии. Наверное, для всех Казахстан, Россия и Латвия - экзотические чемпионаты. Но мне посчастливилось играть в хороших командах и творить с ними историю. Этот тот случай, когда я играю там, где востребован.
- Как у вас с иностранными языками?
- В Казахстане говорят на русском, которым я немного овладел в России. Я говорю чуть-чуть по-английски, а в АПОЭЛе все общение идет на греческом и английском. Не думаю, что коммуникация станет проблемой. Мой английский не самый лучший, но, думаю, этих знаний хватит.
- Следующий чемпионат мира будет в России. Вы говорите на русском. Представьте, что Вас вызовут в сборную Колумбии, для команды это было бы дополнительным плюсом - как считаете?
- Было бы отлично получить вызов в сборную. (улыбается) Я все еще мечтаю об этом и, дай бог, мое время придет. Мне надо лишь хорошо работать, а потом увидим, что получится.
Отметим, что 26-летний Каньяс выступает за "Астану" с 2014 года. Вместе со столичным клубом он трижды становился чемпионом Казахстана и играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
До "Астаны" Каньяс два сезона провел в "Шахтере". С карагандинским клубом он стал чемпионом в 2012 году. Всего в КПЛ Каньяс забил 19 голов и отдал 14 голевых передач в 143 проведенных матчах.
С 42 матчами Каньяс является лидером по количеству игр в еврокубках за казахстанские клубы. В 22 встречах ЛЧ он забил два гола, а в 20 матчах ЛЕ - три мяча.
До Казахстана Каньяс выступал за польскую "Ягеллонию", российскую "Сибирь", латвийский "Транзит" и родной "Индепендьенте Медельин", с которым выиграл чемпионат Колумбии-2009.
Добавим, что в 2013 году донецкий "Металлург" расторг уже подписанный с Каньясом контракт. Украинский клуб принял такое решение из-за отсутствия у игрока одной почки. Тогда же стало известно, что Каньяс лишился ее в восемь лет, но это не помешало ему стать профессиональным футболистом.
- Почему Вы перешли в АПОЭЛ, когда клуб нас вас обратил внимание, и что побудило Вас покинуть "Астану", где вы выиграли все местные титулы?
- Этот переход - возможность играть в клубе, который всегда выступает в еврокубках. Я несколько раз играл против АПОЭЛа, и мне понравился их стиль футбола. Эта команда, которая также борется за титулы в своей стране.
- Вы выиграли все казахстанские титулы вместе с "Астаной". Какие воспоминания остались от этого этапа карьеры?
- Это были три прекрасных года. Мы становились чемпионами каждый раз, сыграли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. У нас был хороший коллектив. Я ушел в аренду на шесть месяцев и думаю, что поступил правильно. Но насчет будущего ничего не могу сказать - у меня еще два года контракта с "Астаной".
"Астана" не хочет продавать меня и рассчитывает на меня. За эти годы были предложения от европейских клубов, но "Астана" согласилась только на этот вариант. Из-за некоторых причин я ухожу в аренду. Я буду играть в отличной команде, жить в красивом городе и красивой стране, где климат теплее, чем в Казахстане.
- Почему "Астана" не захотела продавать вас?
- Было предложение от испанского "Депортиво" еще в прошлом году. Затем было хорошее предложение от французской "Тулузы". Но в обоих случаях "Астана" не захотела расставаться со мной. Теперь я в АПОЭЛе, против которого играл в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и в группе Лиги Европы.
- Какие первые впечатления от Кипра и Никосии - новых города и страны?
- Я только приехал. Тихий город, расположенный у моря. Теплый приятный климат. Я приехал сюда только три дня назад. Познакомился с командой, скоро приедет моя семья. Я в приятном ожидании от нового этапа карьеры.
- Цели у вашей новой команды точно такие же, как в "Астане"?
- "Астана" - топ-клуб по казахстанским меркам, как и АПОЭЛ - на Кипре. Большие клубы хотят выиграть все, а я надеюсь помочь в этом.
- Вы рано уехали в Европу, но играли в не самых известных лигах. Что Вас привлекает в них?
- Так думают не только в Колумбии. Наверное, для всех Казахстан, Россия и Латвия - экзотические чемпионаты. Но мне посчастливилось играть в хороших командах и творить с ними историю. Этот тот случай, когда я играю там, где востребован.
- Как у вас с иностранными языками?
- В Казахстане говорят на русском, которым я немного овладел в России. Я говорю чуть-чуть по-английски, а в АПОЭЛе все общение идет на греческом и английском. Не думаю, что коммуникация станет проблемой. Мой английский не самый лучший, но, думаю, этих знаний хватит.
- Следующий чемпионат мира будет в России. Вы говорите на русском. Представьте, что Вас вызовут в сборную Колумбии, для команды это было бы дополнительным плюсом - как считаете?
- Было бы отлично получить вызов в сборную. (улыбается) Я все еще мечтаю об этом и, дай бог, мое время придет. Мне надо лишь хорошо работать, а потом увидим, что получится.
Отметим, что 26-летний Каньяс выступает за "Астану" с 2014 года. Вместе со столичным клубом он трижды становился чемпионом Казахстана и играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
До "Астаны" Каньяс два сезона провел в "Шахтере". С карагандинским клубом он стал чемпионом в 2012 году. Всего в КПЛ Каньяс забил 19 голов и отдал 14 голевых передач в 143 проведенных матчах.
С 42 матчами Каньяс является лидером по количеству игр в еврокубках за казахстанские клубы. В 22 встречах ЛЧ он забил два гола, а в 20 матчах ЛЕ - три мяча.
До Казахстана Каньяс выступал за польскую "Ягеллонию", российскую "Сибирь", латвийский "Транзит" и родной "Индепендьенте Медельин", с которым выиграл чемпионат Колумбии-2009.
Добавим, что в 2013 году донецкий "Металлург" расторг уже подписанный с Каньясом контракт. Украинский клуб принял такое решение из-за отсутствия у игрока одной почки. Тогда же стало известно, что Каньяс лишился ее в восемь лет, но это не помешало ему стать профессиональным футболистом.