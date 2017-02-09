Лучший бомбардир Кубка африканских наций Кабананга присоединится к "Астане"

Команда проводит УТС в Турции.
Сегодня 11:31
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Жуниор Кабананга. Фото ©Getty Images
Форвард сборной ДР Конго Жуниор Кабананга, который стал лучшим бомбардиром на минувшем Кубке африканских наций, отправился в расположение своего клуба ФК "Астана".
Как сообщает kazfootball.kz, Кабананга вылетел в Турцию, где столичная команда проводит межсезонные сборы.
Напомним, "Астана" в рамках УТС провела матч против украинской "Александрии", занимающей в своем чемпионате четвертое место. Встреча завершилась результативной ничьей - 2:2.