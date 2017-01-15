В интернете появилась запись разговора якобы Васильева с Щеткиным и его агентом

В ноябре экс-гендиректор "Актобе" был арестован.
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В интернете появилась запись разговора, на котором человек с голосом, похожим на голос экс-гендиректора "Актобе" Дмитрия Васильева общается с якобы нападающим Алексеем Щеткиным и его агентом Сергеем Пацаем.
Видео опубликовано на YouTube в свободном доступе. Подлинность записи не подтверждена экспертами. Дата разговора также остается неизвестной.
На записи собеседники обсуждают ситуацию с Щеткиным перед 18 сентября. Тогда футболист не принял участие в матче 27-го тура КПЛ "Актобе" - "Астана" (1:2).
На тот момент гендиректор "Актобе" Васильев обвинил представителей "Астаны" в давлении на Щеткина с целью запретить нападающему сыграть в матче против бывшего клуба. В свою очередь главный тренер "Астаны" Станимир Стойлов рассказал, что игрока украли из клуба, а Васильева болгарин назвал феодалом.
В итоге Щеткин расторг контракт с "Актобе", а после завершения сезона подписал двухлетний контракт с "Астаной".
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Напомним, что 8 ноября Васильев был задержан Национальным бюро по противодействию коррупции. В "Актобе" 46-летний россиянин работал с 6 декабря 2015 года и запомнился целым рядом скандалов.
По данным следствия, Васильев незаконно выписывал премиальные себе и команде, чем нанес ущерб клубу в размере 300 миллионов тенге. После первого заседания суда он был переведен под домашний арест. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.
Добавим, что 15 августа прошлого года в интернете появилась запись разговора, на котором люди с голосами, похожими на голоса Васильева и главного тренера "Ордабасы" Бахтияра Байсеитова, договариваются о необходимом результате матча их команд. Тогда Васильев назвал запись фейком и провокацией, но правоохранительные органы после его задержания начали расследование на предмет возможно договорного характера той игры.