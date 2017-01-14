Кто куда перешел? Обзор первых трансферов клубов КПЛ в межсезонье

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Акжайык Тирана 2:0
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг Спартак 6:3
ЦСКА Сибирь 2:1
Слован Барыс 4:1
Медвешчак Автомобилист 0:2
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 2:0
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 17:6
Динамо Мс Астана 12:4
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ли Бублик 1:2
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Реал М 2:1
Малага Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Ювентус 2:1
Торино Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари 20:00
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 1:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 0:1
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 0:1
Сарыарка Торос 1:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 18:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Салават Юлаев 0:1
Локомотив Лада 22:00
Динамо М Ак Барс 22:30
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Ижсталь 0:1
Сарыарка Торос 1:2
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Арлан Алтай-Торпедо
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Бейбарыс Темиртау
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 21:00
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 01:45
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Флямуртари 20:00
Тобол Шамкир
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Алтай Александрия
Ордабасы Габала 20:00
Акжайык Меппен
Иртыш Габала
Окжетпес Монтана
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 1:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 22:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Малайзия Ирландия 18:30
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 07:30
Тиафо Кукушкин 07:30
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Голубев Аревальо 16:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Кто куда перешел? Обзор первых трансферов клубов КПЛ в межсезонье

Многие клубы премьер-лиги проводят сборы в Турции.

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Грегори Нельсон. Фото с сайта sportenplovdiv.com
Грегори Нельсон. Фото с сайта sportenplovdiv.com

Зимнее трансферное окно в казахстанской премьер-лиге официально открылось 11 января. Некоторые команды от просмотров новичков на сборах перешли к подписанию с ними контрактов. Подробности последних трансферных новостей КПЛ - в материале корреспондента Vesti.kz.

Все идет к тому, что сербский полузащитник Неманья Максимович отложит свой переезд в "Валенсию" до лета, когда у него истечет контракт с "Астаной". По признанию самого футболиста, он, в скором времени, должен присоединиться к казахстанской команде, проводящей сборы в ОАЭ. Из новичков северяне подписали только Романа Муртазаева и Аздрена Лулаку. Плюс из аренды вернулись Берик Шаихов ("Жетысу") и Евгений Постников ("Вентспилс").  

"Окжетпес" приобрел Абата Аимбетова ("Актобе", аренда), Максима Федина ("Атырау") и россиянина Александра Козлова ("Факел"). Все игроки в свое время были на слуху, особенно воспитанник московского "Спартака". Однако 23-летний Козлов не пробился в основу "красно-белых". Это касается "Химок", "Тосно" и "Факела", где россиянин также безуспешно пытался закрепиться. Быть может, на уровне КПЛ ему удастся лучше продемонстрировать свои бомбардирские качества.



Федин же известен пятью играми за сербский "Спартак" из Суботицы и 13 матчами за "Атырау". В них забил всего один мяч. И еще защищал цвета казахстанского клуба первой лиги "Байтерек". 

Ранее в стан синегорцев перешли Лукас Хорват, Александр Марочкин, Данил Цой, Алибек Аяганов, Демият Сламбеков

"Актобе" пополнил воспитанник таразского футбола Бауыржан Байтана. Последний сезон ему явно не удался. Вторую его часть провел с дублирующим составом, так как не устраивал тогда главного тренера Юрия Максимова. Да и, вообще, после неудачного вояжа в "Кайрат" в 2014 году Байтана как-то сник, хотя экс-наставник алматинцев Владимир Вайсс возлагал на него большие надежды.

Из других новичков "красно-белых" отметим Рахимжана Розыбакиева, Дамира Даутова, Рафката Аслана, Берика Айтбаева, Андрея Сидельникова. Кроме того, на просмотре находится аргентинский полузащитник Чако Торрес (на фото), известный украинскому специалисту актюбинцев Игорю Рахаеву по совместной работе в харьковском "Металлисте".     



Несмотря на интерес к воспитаннику усть-каменогорского футбола Станиславу Павлову со стороны других клубов КПЛ, вратарь заключил годичное соглашение с "Тоболом". Правда, пробиться в основу ему будет непросто, поскольку в качестве "первого номера" костанайцы рассматривают украинского голкипера Дмитрия Непогодова. В целом, в Костанае подбирается неплохой состав, если учесть приход Сергея Малого, Алексея Щеткина и Тохтара Жангылышбая.  

"Атырау" усилился двумя опытными футболистами сборной Грузии - защитником Учой Лобжанидзе и нападающим Владимиром Двалишвили (на фото). Оба в 2016 году выступали за тбилисское "Динамо". Думается, должны помочь "нефтяникам" в новом сезоне. Хотелось бы надеяться, что под руководством хорватского специалиста Зорана Вулича заиграют и пришедшие в команду казахстанцы Мирас Тулиев, Виталий Ли, Захар Коробов, Алишер Сулей



"Кайсар" объявил о подписании контракта с воспитанником АЗ "Алкмаара" Грегори Нельсоном, который в прошлом году выступал за болгарский "Ботев". Кроме него, в команду Стойчо Младенова перешли Матиас Курьор, Джон Камара, Абдель Ламанж, Дмитрий Евстигнеев, Антон Цирин, Валентин Чуреев, Евгений Горячий, Максат Байжанов, Ильяс Амирсеитов, Владимир Аржанов

Сергей Шафф свое голевое чутье отныне будет проявлять в "Иртыше". Соглашение рассчитано на год. В прошлом сезоне экс-нападающий "Алтая" с 13 мячами вошел в тройку лучших бомбардиров первой лиги. В Павлодаре продолжат карьеру и новоявленные игроки Александр Кислицын, Никита Калмыков, Илья Воротников, Илья Калинин, Аслан Дарабаев. Из проходящих просмотр легионеров заслуживает внимания ивуарийский форвард Франк Джа Джедже, между прочим, являющийся воспитанником "ПСЖ". 

Добавим, что трансферное окно в КПЛ открылось 11 января. Закроется 3 апреля. За трансферными новостями казахстанского чемпионата можно следить в нашей постоянно обновляемой "Таблице переходов".   

Просмотров: 370  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Magzhan Battalov Сегодня 19:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 27
А Алтай? Лифтер?
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