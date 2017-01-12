Бывший игрок "Пари Сен-Жермена" прибыл в расположение "Иртыша"

Также на просмотре в павлодарском клубе находится нападающий Сергей Шафф.
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Фото пресс-службы ФК "Иртыш"
В расположение "Иртыша" прибыл 30-летний ивуарийский форвард Франк Джа Джедже, сообщает пресс-служба павлодарского клуба.
Джа Джедже является воспитанником футбольной школы "Пари Сен-Жермена". За свою карьеру форвард выступал за французские "Брест", ПСЖ, "Гренобль", "Страсбур", "Ванн", "Арль-Авиньон", "Ницца", а также украинский "Черноморец", норвежский "Сарпсборг 08", минское "Динамо" и шотландский "Хиберниан".
Отмечается, что ивуариец присоединился к "Иртышу" в Белеке и уже успел принять участие в утренней тренировке команды.
Также на просмотре в павлодарском клубе находится нападающий Сергей Шафф, который в прошлом сезоне играл в "Алтае". В составе последнего он забил 13 голов в 27 проведенных матчах.
Ранее Сергей выступал за такие клубы, как "Шахтер-Юность", "Казахмыс", "Шахтер", "Атырау", "Тараз" и "Жетысу".
Джа Джедже является воспитанником футбольной школы "Пари Сен-Жермена". За свою карьеру форвард выступал за французские "Брест", ПСЖ, "Гренобль", "Страсбур", "Ванн", "Арль-Авиньон", "Ницца", а также украинский "Черноморец", норвежский "Сарпсборг 08", минское "Динамо" и шотландский "Хиберниан".
Отмечается, что ивуариец присоединился к "Иртышу" в Белеке и уже успел принять участие в утренней тренировке команды.
Также на просмотре в павлодарском клубе находится нападающий Сергей Шафф, который в прошлом сезоне играл в "Алтае". В составе последнего он забил 13 голов в 27 проведенных матчах.
Ранее Сергей выступал за такие клубы, как "Шахтер-Юность", "Казахмыс", "Шахтер", "Атырау", "Тараз" и "Жетысу".