"Окжетпес" подписал бывшего нападающего московского "Спартака"

23-летний форвард является воспитанником "красно-белых".

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Фото с сайта ФК "Окжетпес"

Бывший нападающий московского "Спартака" Александр Козлов стал игроком "Окжетпеса", информирует пресс-служба кокшетауского клуба.



Воспитанник спартаковской школы прибыл в расположение кокшетауской команды, где с ним был заключен контракт. Трудовое соглашение рассчитано на один год.



Последним клубом 23-летнего форварда был "Факел" из Воронежа, выступающий в ФНЛ.



Козлов выступал за первую команду "Спартака" с 2010 года. Он провел в общей сложности 28 матчей за московский клуб в чемпионате и Кубке России, Лиге чемпионов и Лиге Европы, забил один мяч.