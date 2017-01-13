Чемпион мира среди молодежи в составе сборной Аргентины прибыл на просмотр в "Актобе"

Его партнерами в той команде были Месси и Агуэро.
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Аргентинский полузащитник Чако Торрес прибыл на просмотр в "Актобе", сообщает пресс-служба клуба.
31-летний футболист, чье настоящее имя Хуан Мануэль Торрес, начал карьеру в 2002 году в составе "Расинга" из Авельянеда. Затем он играл за "Сан-Лоренсо", а с 2011 по 2014 год защищал цвета харьковского "Металлиста", где работал под руководством нынешнего тренера "Актобе" Игоря Рахаева.
В 2016 году Торрес выступал за клуб "Чак Фор Эвер" из третьего аргентинского дивизиона. На его счету пять матчей.
Главным достижением в карьере Торреса является победа на молодежном чемпионате мира-2005. В той команде его партнерами были такие известные игроки, как Лионель Месси, Серхио Агуэро и Пабло Сабалета.
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