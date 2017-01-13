Все идет к тому, что я останусь в "Астане" до лета - Неманья Максимович

Хавбек подписал предварительный контракт с испанской "Валенсией".

Полузащитник "Астаны" Неманья Максимович в интервью Novosti.rs сообщил, что, скорее всего, останется в казахстанском клубе до лета.

9 января игрок сборной Сербии подписал предварительный контракт с "Валенсией". Испанский клуб собирался выкупить трансфер Максимовича за 300 тысяч, но, похоже, не договорился с казахстанской командой. Это означает, что в "Валенсию" серб уедет лишь летом.

"Если говорить о текущей ситуации, то наиболее реален вариант, при котором я останусь в "Астане" на ближайшие полгода. Через несколько дней я присоединюсь к клубу на сборах в Дубае", - сказал Максимович.

Изначально Максимович не был включен в состав "Астаны" на сборах в Дубае, которые стартуют сегодня, 15 января. В ОАЭ чемпион Казахстана проведет два товарищеских матча. В расположении клуба находятся 23 игрока, за исключением Джуниора Кабананги, который вместе со сборной ДР Конго участвует в Кубке Африканских наций.

Ранее стало известно, что контракт Максиовича с "Валенсией" рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления на один сезон. За этот срок серб в общей сложности заработает семь миллионов евро.

Контракт Максимовича с "Астаной" завершится в июне 2017 года. За столичный клуб 21-летний серб выступает с февраля 2015 года.