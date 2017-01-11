Неманья Максимович пропустит первый сбор "Астаны" в ОАЭ

Из-за участия в Кубке Африки в клубе отсутствует Джуниор Кабананга.

Действующий чемпион Казахстана "Астана" на официальном сайте объявила список игроков, которые поедут на первый учебно-тренировочный сбор команды.

Он пройдет с 15 января по 1 февраля в ОАЭ, а именно в Дубае. На него приглашены 23 игрока.

Первый УТС пропустит форвард сборной ДР Конго Джуниор Кабананга, который вместе с национальной командой примет участие в Кубке Африканских наций. Не включен в список и полузащитник Неманья Максимович, который подписал предварительный контракт с "Валенсией". Соглашение серба с "Астаной" действует до июня, и пока он является игроком казахстанского клуба.

Состав "Астаны" на сборах в ОАЭ:

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен.

Защитники: Абзал Бейсебеков, Дмитрий Шомко, Юрий Логвиненко, Евгений Постников, Берик Шаихов, Динмухамед Кашкен, Марин Аничич, Игорь Шитов.

Игроки средней линии и группы атаки: Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Роман Муртазаев, Рохер Каньяс, Геворг Наджарян, Абай Жунусов, Джордже Деспотович, Патрик Твумаси, Мади Жакипбаев, Султан Сагнаев, Владислав Прокопенко, Аздрен Лулаку.

В ОАЭ "Астана" проведет два матча. 28 января команда Станимира Стойлова сыграет с латвийской "Ригой", а через три дня встретится с южнокорейским "Чонбук Хендэ", который является одним из сильнейших клубов Азии.