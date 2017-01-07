"Астана" прокомментировала переход Максимовича в "Валенсию"

Контракт 21-летнего футболиста с "летучими мышами" рассчитан до лета 2021 года.

Официальной договоренности между ФК "Астана" и испанской "Валенсией" по поводу трансфера сербского полузащитника Неманьи Максимовича нет. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в казахстанском клубе.

"На данный момент документы по переходу Максимовича ни в один из клубов не подписаны. Как только документы будут подписаны, мы объявим об этом официально на нашем сайте", - прокомментировали в пресс-службе ФК "Астана".



Ранее стало известно, что 21-летний серб подписал контракт с "летучими мышами". Соглашение рассчитано до лета 2021 года с возможным продлением еще на один год.



По информации сербских и испанских СМИ, "Астана" за этот трансфер получит от "Валенсии" компенсацию в размере 300 тысяч евро, поскольку контракт Максимовича с казахстанским клубом истекает летом 2017 года.



Сам Максимович ранее подтвердил, что сменит клуб этой зимой. При этом он выразил надежду, что "Астана" не будет чинить препятствий в переходе.



Напомним, за "Астану" Максимович выступает с февраля 2015 года. За два сезона в составе столичной команды он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также принимал участие в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В прошлом году Максимович в составе молодежной сборной Сербии стал чемпионом мира, а в этом дебютировал в составе национальной команды.



Всего в КПЛ на счету Максимовича 54 матча, в которых он забил девять голов и сделал шесть голевых передач.