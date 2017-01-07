Албанский клуб отказался от товарищеского матча с "Тоболом" на сборах в Турции

Организаторы УТС ищут костанайцам другого соперника.
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"Тобол" на сборах. Фото пресс-службы клуба
У "Тобола" сменился один из соперников по контрольному матчу на предсезонных сборах в Турции.
Как сообщает официальный сайт костанайского клуба, албанский "Партизани" отказался от игры, которая была запланирована 15 января. В ближайшее время организаторы сборов найдут для "Тобола" нового соперника.
11 января "Тобол", как и запланирован ранее, встретится с другим албанским клубом "Фламуртари". Матч пройдет в Белеке и начнется в 20:30 по времени Астаны.
Второй сбор "Тобола" в Турции начался 4 января и продлится 15 дней. Костанайский клуб планирует провести три контрольных матча.
Ранее сообщалось, что контракт с "Тоболом" подпишет украинский вратарь Денис Непогодов, известный по выступлениям за дубль марсельского "Олимпика", "Ворсклу" и донецкий "Металлург".
С изменениями в составе "Тобола", а также в других командах КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".