Албанский клуб отказался от товарищеского матча с "Тоболом" на сборах в Турции

Организаторы УТС ищут костанайцам другого соперника.

У "Тобола" сменился один из соперников по контрольному матчу на предсезонных сборах в Турции.

Партизани" отказался от игры, которая была запланирована 15 января. В ближайшее время организаторы сборов найдут для "Тобола" нового соперника. Как сообщает официальный сайт костанайского клуба, албанский "" отказался от игры, которая была запланирована 15 января. В ближайшее время организаторы сборов найдут для "Тобола" нового соперника.

11 января "Тобол", как и запланирован ранее, встретится с другим албанским клубом "Фламуртари". Матч пройдет в Белеке и начнется в 20:30 по времени Астаны.

Второй сбор "Тобола" в Турции начался 4 января и продлится 15 дней. Костанайский клуб планирует провести три контрольных матча.

Денис Непогодов, известный по выступлениям за дубль марсельского "Олимпика", "Ворсклу" и донецкий "Металлург". Ранее сообщалось, что контракт с "Тоболом" подпишет украинский вратарь, известный по выступлениям за дубль марсельского "Олимпика", "Ворсклу" и донецкий "Металлург".