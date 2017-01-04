"Тобол" сыграет с болгарским клубом на сборах в Турции

В составе соперников выступает экс-игрок семейского "Спартака".
Вчера 23:59
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Фото пресс-службы "Тобола"
Определился один из соперников "Тобола" во время учебно-тренировочных сборов в Турции.
Как сообщает Gong.bg, 4 февраля костанайский клуб встретится с болгарской командой "Нефтохимик". Игра пройдет в городе Аланья, что в провинции Анталья.
Бургасский "Нефтохимик" после первого этапа чемпионата Болгарии занимает предпоследнее, 13-е, место. Одним из лидеров команды является полузащитник Николай Дюлгеров, в 2013 году игравший за семейский "Спартак" в КПЛ.
Второй сбор "Тобола" в Турции начался 4 января и продлится 15 дней. Костанайский клуб планирует провести три контрольных матча.