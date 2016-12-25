"Тобол" победил "Атырау" на сборах в Турции

"Нефтяники" едва не ушли от поражения.
Вчера 22:55
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Фото с официального сайта "Тобола"
Футболисты "Тобола" обыграли "Атырау" в контрольном матче на сборах в Турции, сообщает официальный сайт костанайского клуба.
Товарищеская встреча завершилась со счетом 3:2. У "Тобола" в первом тайме дубль оформил нападающий Темирлан Эльмурзаев (9-я и 17-я минуты), а после перерыва с пенальти отличился Душан Савич.
Во втором тайме "Атырау" едва не ушел от поражения. В составе "нефтяников" забили Данияр Габдуллин и Бауыржан Касымов.
Этот матч стал для "Тобола" заключительным в рамках сборов. Игроки проведут новогодние каникулы дома, а продолжат подготовку к сезону уже в январе.
Товарищеская встреча завершилась со счетом 3:2. У "Тобола" в первом тайме дубль оформил нападающий Темирлан Эльмурзаев (9-я и 17-я минуты), а после перерыва с пенальти отличился Душан Савич.
Во втором тайме "Атырау" едва не ушел от поражения. В составе "нефтяников" забили Данияр Габдуллин и Бауыржан Касымов.
Этот матч стал для "Тобола" заключительным в рамках сборов. Игроки проведут новогодние каникулы дома, а продолжат подготовку к сезону уже в январе.