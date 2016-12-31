Лучше продать клуб частным инвесторам, чем ликвидировать - директор ФК "Тобол"

Талгат Баймуратов считает, что скоро все футбольные клубы пойдут по пути костанайцев.

Генеральный директор ФК "Тобол" Талгат Баймуратов прокомментировал продажу половины доли клуба частному инвестору. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он сообщил, как это все отразится на команде.



- Сейчас об этом говорить нам рано, какой она будет командой. Давайте дождемся, посмотрим, что произойдет. В любом случае, те обязательства, которые поставлены перед командой, будут выполнены, - отметил Баймуратов.



- Появились частные инвесторы, разве это плохо?



- Хорошо или нет, покажет время. Думаю, это лучше, чем если бы клуб ликвидировался. Уверен, что в будущем все клубы Казахстана будут проданы таким образом. "Тобол" - первая ласточка.



Напомним, 29 декабря произошла продажа 50 процентов доли участия государства в "ФК "Тобол" методом электронного тендера единственному участнику торгов. Стоимость составила почти 24 миллиона тенге.



В декабре прошлого года команда провела учебно-тренировочный сбор в Турции. Новогодние каникулы игроки проведут дома, а продолжат подготовку к сезону уже в этом месяце.