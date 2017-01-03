Бывший вратарь марсельского "Олимпика" перейдет в "Тобол"

Костанайский клуб в межсезонье расстался с двумя голкиперами.

Украинский вратарь Дмитрий Непогодов продолжит карьеру в костанайском "Тоболе". Об этом сообщает Sport Arena.

По данным издания, Непогодов уже отправился в Казахстан для заключения контракта. Другие детали перехода пока не уточняются.

Последним клубом Непогодова была полтавская "Ворскла", которую он покинул из-за финансовых проблем. В первой половине сезона он пропустил 13 голов в 13 играх, а его клуб завершил ушел на зимний перерыв на шестом месте в украинской премьер-лиге.

Профессиональную карьеру 28-летний Непогодов начал в марсельском "Олимпике" в 2006 году. Сначала он играл за дубль, а затем был третьим вратарем в главной команде французского клуба. За три сезона Непогодов ни разу не сыграл за основу, поэтому в 2009 году покинул "Олимпик". Далее в его карьере были донецкий "Металлург", армянский "Бананц" и "Ворскла". Также Непогодов в начале карьеры выступал за юношеские и молодежные сборные Украины.

В это межсезонье "Тобол" расстался с двумя вратарями. После десяти сезонов костанайский клуб покинул Александр Петухов, а ранее не был продлен однолетний контракт Владимира Логиновского.

Со всеми трансферами межсезонья в казахстанской премьер-лиге вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой "Таблице переходов".