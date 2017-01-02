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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
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Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
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Вильярреал Барселона 01:45
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Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
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Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
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Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Алматы Атырау
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Сага о "похождениях" Максимовича. Время перемен еще не настало?

У серба завершается контракт с "Астаной" летом 2017 года.

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1 Комментариев
Фото с сайта mondo.rs
Фото с сайта mondo.rs

В последние месяцы то и дело сообщалось о том, что сербский полузащитник "Астаны" Неманья Максимович сменит команду в зимнее межсезонье. Однако капитан молодежной сборной Сербии не имеет даже предварительного контракта ни с одним из потенциальных работодателей, передает корреспондент Vesti.kz

Похоже, в "Валенсию" Неманья уже не перейдет. Как известно, испанцы желали заполучить игрока бесплатно, когда в июне 2017 года у него заканчивается контракт с "Астаной". Но навряд ли столичный клуб захочет отпустить бесплатно своего лидера. Или с ним продлит контракт на улучшенных условиях, чтобы хоть как-то мотивировать серба, или за определенную сумму продаст другой команде. И учитывая, что "летучие мыши" уволили второго тренера за три месяца, коим на этот раз оказался Чезаре Пранделли, а у команды непростое турнирное положение (17-е место) и невнятное руководство, переезд Максимовича в Примеру маловероятен.   

"Бенфика", "Спортинг"? Если они всерьез решили бы побороться за Максимовича, то Неманья давно перешел бы в один из этих клубов. Но там внимательно следят за контрактными перипетиями футболиста. И как результат, хотят также даром его заполучить. При этом продолжающиеся переговоры с участием представителей "Бенфики" и агента футболиста Владимира Юговича, скорее, завершатся ничем, чем подписанием какого-то соглашения.

"Милан", "Рома" и "Манчестер Юнайтед" также упоминались в числе претендентов на игрока "Астаны". Но и тут, как говорится, ничего серьезного. Им необходимы настоящие мастера, способные принести результат "здесь и сейчас", а в игроках на перспективу не заинтересованы, поскольку решают серьезные турнирные задачи. Сами посудите. "МЮ" в чемпионате идет шестым, только набирает ход, тогда как в состав не проходят такие игроки, как Эшли Янг, Мемфис Депай, нужны исполнители им на замену, но точно не Максимович.

"Рома" на втором месте и не теряет надежды достать в таблице "Ювентус", а "Милан" - на пятом. Средняя линия команд укомплектована достаточно яркими игроками разного калибра, и даже не представляется, как туда может пробиться Неманья. Хотя вязкий итальянский футбол подошел бы Максимовичу. 

Кроме того, на днях шведские СМИ сообщили об интересе к полузащитнику казахстанского клуба со стороны "Мальме". Но это явно не вариант для него. Нет смысла переходить в команду, не способную конкурировать на международном уровне. Ее самым большим достижением в еврокубках было попадание в финал Кубка чемпионов в далеком 1979 году, когда шведы без ведущих игроков проиграли английскому "Ноттингем Форесту" со счетом 0:1. А исключительное доминирование в национальном чемпионате совсем не то, на что рассчитывает Максимович.

В то же время в "Астане" прекрасно понимают желание игрока попробовать силы в другом чемпионате, как и то, что найти ему замену будет проблематично. В связи с этим не исключается возможность продолжения выступления в КПЛ. Как отмечалось выше, продлят контракт на улучшенных условиях с последующей возможностью подороже продать. В этом видится логическое продолжение немного поднадоевшей саги о Максимовиче. Хотя при таком развитии событий игрок мог бы выступать за "Астану" в еврокубках и своей игрой заставить потенциальных работодателей быть более убедительными в переговорах со столичным клубом. 

Напомним, что 21-летний Неманья Максимович перешел в "Астану" в феврале 2015 года. За два сезона дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2016 году дебютировал в национальной сборной Сербии, в составе которой провел три матча. Вместе с "молодежкой" становился победителем чемпионата мира-2015 в своей возрастной категории, записав на свой счет победный гол в финале.

Просмотров: 1142  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Asset Сегодня 17:27
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
Заканчивайте этот сериал. И ищите нового серба с юношеской сборной.
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