Сага о "похождениях" Максимовича. Время перемен еще не настало?

У серба завершается контракт с "Астаной" летом 2017 года.

В последние месяцы то и дело сообщалось о том, что сербский полузащитник "Астаны" Неманья Максимович сменит команду в зимнее межсезонье. Однако капитан молодежной сборной Сербии не имеет даже предварительного контракта ни с одним из потенциальных работодателей, передает корреспондент Vesti.kz.



Похоже, в "Валенсию" Неманья уже не перейдет. Как известно, испанцы желали заполучить игрока бесплатно, когда в июне 2017 года у него заканчивается контракт с "Астаной". Но навряд ли столичный клуб захочет отпустить бесплатно своего лидера. Или с ним продлит контракт на улучшенных условиях, чтобы хоть как-то мотивировать серба, или за определенную сумму продаст другой команде. И учитывая, что "летучие мыши" уволили второго тренера за три месяца, коим на этот раз оказался Чезаре Пранделли, а у команды непростое турнирное положение (17-е место) и невнятное руководство, переезд Максимовича в Примеру маловероятен.



"Бенфика", "Спортинг"? Если они всерьез решили бы побороться за Максимовича, то Неманья давно перешел бы в один из этих клубов. Но там внимательно следят за контрактными перипетиями футболиста. И как результат, хотят также даром его заполучить. При этом продолжающиеся переговоры с участием представителей "Бенфики" и агента футболиста Владимира Юговича, скорее, завершатся ничем, чем подписанием какого-то соглашения.



"Милан", "Рома" и "Манчестер Юнайтед" также упоминались в числе претендентов на игрока "Астаны". Но и тут, как говорится, ничего серьезного. Им необходимы настоящие мастера, способные принести результат "здесь и сейчас", а в игроках на перспективу не заинтересованы, поскольку решают серьезные турнирные задачи. Сами посудите. "МЮ" в чемпионате идет шестым, только набирает ход, тогда как в состав не проходят такие игроки, как Эшли Янг, Мемфис Депай, нужны исполнители им на замену, но точно не Максимович.



"Рома" на втором месте и не теряет надежды достать в таблице "Ювентус", а "Милан" - на пятом. Средняя линия команд укомплектована достаточно яркими игроками разного калибра, и даже не представляется, как туда может пробиться Неманья. Хотя вязкий итальянский футбол подошел бы Максимовичу.



Кроме того, на днях шведские СМИ сообщили об интересе к полузащитнику казахстанского клуба со стороны "Мальме". Но это явно не вариант для него. Нет смысла переходить в команду, не способную конкурировать на международном уровне. Ее самым большим достижением в еврокубках было попадание в финал Кубка чемпионов в далеком 1979 году, когда шведы без ведущих игроков проиграли английскому "Ноттингем Форесту" со счетом 0:1. А исключительное доминирование в национальном чемпионате совсем не то, на что рассчитывает Максимович.



В то же время в "Астане" прекрасно понимают желание игрока попробовать силы в другом чемпионате, как и то, что найти ему замену будет проблематично. В связи с этим не исключается возможность продолжения выступления в КПЛ. Как отмечалось выше, продлят контракт на улучшенных условиях с последующей возможностью подороже продать. В этом видится логическое продолжение немного поднадоевшей саги о Максимовиче. Хотя при таком развитии событий игрок мог бы выступать за "Астану" в еврокубках и своей игрой заставить потенциальных работодателей быть более убедительными в переговорах со столичным клубом.



Напомним, что 21-летний Неманья Максимович перешел в "Астану" в феврале 2015 года. За два сезона дважды становился чемпионом Казахстана и один раз выигрывал Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2016 году дебютировал в национальной сборной Сербии, в составе которой провел три матча. Вместе с "молодежкой" становился победителем чемпионата мира-2015 в своей возрастной категории, записав на свой счет победный гол в финале.