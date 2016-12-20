Уже "Валенсия". Кому выгодны спекуляции по трансферу Максимовича?

Представители испанского клуба подтвердили интерес к сербскому полузащитнику "Астаны".

Информация о возможном переходе Неманьи Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее СМИ отправляли полузащитника "Астаны" в лиссабонский "Спортинг", испанскую "Севилью", французский "Лион", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Рома" и "Интер". Даже московский "Спартак" фигурировал в числе претендентов на игрока, однако он по-прежнему является футболистом казахстанского чемпиона, передает корреспондент Vesti.kz.



Очевидно, подобные трансферные спекуляции выгодны клубу и агенту футболиста. Ведь чем больше европейских клубов на слуху, тем больше его трансферная стоимость. Тем более, что "Астана" намерена заработать на трансфере игрока. Речь, конечно, не о баснословных суммах, но около пяти миллионов евро хотели бы за него выручить в столице.



В данном случае нужно учитывать возраст игрока (21 год) и квалификацию. Кроме того, постоянно вызывается в молодежную сборную Сербии, а в этом году начал привлекаться и в национальную команду. В "Астане" на ведущих ролях. Быть может, не всегда играет ярко, но проделывает огромный объем работы. И в защите успевает, и атаки разгонять помогает. Словом, в КПЛ не затерялся.



Правда, контракт истекает в июне 2017 года. В этой ситуации "Астане" резонно продлить трудовое соглашение или продать его зимой, чтобы летом не ушел бесплатно. Да и сам футболист заинтересован в том, чтобы нынешний клуб, где он о себе заявил, заработал на его продаже.



В то же время много на Максимовиче не заработать. Все-таки не совсем известный игрок в Европе. Был бы топовым, давно бы играл за рубежом. Но при этом заметно прогрессирующий. Именно на этот фактор и обратили внимание скауты европейских клубов. В связи с чем еще присматриваются и не спешат с конкретными предложениями.



Другое дело, приятно, когда в той же "Валенсии" не скрывают интерес к его персоне. И дали четко понять, что Максимович лишь один из многих игроков в шорт-листе "летучих мышей". На сегодняшний день у "Валенсии" непростое турнирное положение - 17-е место в чемпионате. Соответственно, ей нужны игроки, способные сходу усилить игру. В случае с Максимовичем трансфер больше ориентирован на перспективу и усиление скамейки. Хотя "Валенсия" никогда не скупится на таланты. Более того, в прошлом году валенсийцы установили трансферный рекорд в Примере, потратив на приглашение игроков 142 миллиона евро. Даже "Реал" потратил меньше - 88,9 миллиона.



Вообще, отъезд Максимовича послужит хорошим стимулом для многих клубов премьер-лиги, да и для самой "Астаны". Умение раскрывать неизвестных игроков и в последующем продавать - отличная маркетинговая фишка. Ведь кроме Максимовича, есть еще Твумаси. Ганец в этом году умудрился повздорить со Станимиром Стойловым. Позже конфликт был улажен, но никто не даст гарантий, что Патрик больше не будет валять дурака на поле. В целом он не менее хороший игрок и, в общем-то, не должен засидеться в "Астане", если, конечно, не даст себе спуску.



Все идет к тому, что в следующем сезоне (зимой или летом) Неманья Максимович, скорее всего, переберется в другой европейский клуб, в противном случае рискует упустить момент и остаться в КПЛ на год-другой. А это не выгодно ни ему, ни клубу. Так что его трансфер созрел.



Добавим, что Неманья Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.