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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Уже "Валенсия". Кому выгодны спекуляции по трансферу Максимовича?

Представители испанского клуба подтвердили интерес к сербскому полузащитнику "Астаны".

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4 Комментария
Фото с сайта telegraf.com.ua
Фото с сайта telegraf.com.ua

Информация о возможном переходе Неманьи Максимовича в зарубежный клуб появляется постоянно. Ранее СМИ отправляли полузащитника "Астаны" в лиссабонский "Спортинг", испанскую "Севилью", французский "Лион", английские "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм", итальянские "Рома" и "Интер". Даже московский "Спартак" фигурировал в числе претендентов на игрока, однако он по-прежнему является футболистом казахстанского чемпиона, передает корреспондент Vesti.kz

Очевидно, подобные трансферные спекуляции выгодны клубу и агенту футболиста. Ведь чем больше европейских клубов на слуху, тем больше его трансферная стоимость. Тем более, что "Астана" намерена заработать на трансфере игрока. Речь, конечно, не о баснословных суммах, но около пяти миллионов евро хотели бы за него выручить в столице.  

В данном случае нужно учитывать возраст игрока (21 год) и квалификацию. Кроме того, постоянно вызывается в молодежную сборную Сербии, а в этом году начал привлекаться и в национальную команду. В "Астане" на ведущих ролях. Быть может, не всегда играет ярко, но проделывает огромный объем работы. И в защите успевает, и атаки разгонять помогает. Словом, в КПЛ не затерялся.

Правда, контракт истекает в июне 2017 года. В этой ситуации "Астане" резонно продлить трудовое соглашение или продать его зимой, чтобы летом не ушел бесплатно. Да и сам футболист заинтересован в том, чтобы нынешний клуб, где он о себе заявил, заработал на его продаже.  

В то же время много на Максимовиче не заработать. Все-таки не совсем известный игрок в Европе. Был бы топовым, давно бы играл за рубежом. Но при этом заметно прогрессирующий. Именно на этот фактор и обратили внимание скауты европейских клубов. В связи с чем еще присматриваются и не спешат с конкретными предложениями.

Другое дело, приятно, когда в той же "Валенсии" не скрывают интерес к его персоне. И дали четко понять, что Максимович лишь один из многих игроков в шорт-листе "летучих мышей". На сегодняшний день у "Валенсии" непростое турнирное положение - 17-е место в чемпионате. Соответственно, ей нужны игроки, способные сходу усилить игру. В случае с Максимовичем трансфер больше ориентирован на перспективу и усиление скамейки. Хотя "Валенсия" никогда не скупится на таланты. Более того, в прошлом году валенсийцы установили трансферный рекорд в Примере, потратив на приглашение игроков 142 миллиона евро. Даже "Реал" потратил меньше - 88,9 миллиона.

Вообще, отъезд Максимовича послужит хорошим стимулом для многих клубов премьер-лиги, да и для самой "Астаны". Умение раскрывать неизвестных игроков и в последующем продавать - отличная маркетинговая фишка. Ведь кроме Максимовича, есть еще Твумаси. Ганец в этом году умудрился повздорить со Станимиром Стойловым. Позже конфликт был улажен, но никто не даст гарантий, что Патрик больше не будет валять дурака на поле. В целом он не менее хороший игрок и, в общем-то, не должен засидеться в "Астане", если, конечно, не даст себе спуску.   

Все идет к тому, что в следующем сезоне (зимой или летом) Неманья Максимович, скорее всего, переберется в другой европейский клуб, в противном случае рискует упустить момент и остаться в КПЛ на год-другой. А это не выгодно ни ему, ни клубу. Так что его трансфер созрел. 

Добавим, что Неманья Максимович выступает за "Астану" с февраля 2015 года. За два сезона дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз - Кубок страны, а также участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Просмотров: 3395  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Дюран Дюран Вчера 17:49
Статус: Профи
Рейтинг: 331
Достали уже с этим Максимовичем... Кому он нужен вообще? Он посредственный игрок. Таких как он в Европе тысячи и у нас есть человек 20. Это просто работа его агента. Он в СМИ выпускает такую утку о том что Макса ждет типа чуть не в МЮ, в Севилье, в Лионе, в Спортинге и таким образом поднимает интерес других топовых клубов Европы и выгодно его продать. Именно от продажи зависит гонорара агента. То есть, чем на большую сумму он продаст то он больше заработает. А на самом деле он никому в Европе не нужен. Даже в родной Сербии он никому не нужен. В Европе агрессивный, силовой футбол. Там футболисты все мощны, техничные а Макс худой и он не может хвастаться техникой. Я бы поверил если Максом интересуются какой нибудь клуб из Польши или Венгри, Чехии))))). Короче лохотрон это все.
Ответить -1
 
Дюран Дюран Вчера 18:03
Статус: Профи
Рейтинг: 331
Самое интересное то что ни одна из команд российской ПЛ не знает что есть такой "крутой" футболист в Казахстане))))). Если бы он такой сильный игрок то давным давно пригласили бы российские клубы...
Ответить -2
 
Arman Soltybaev Вчера 19:59
Статус: Юниор
Рейтинг: 63
Достали уже с этим Максимовичем. Никуда он не уйдет в Европе он будет полировщиком скамейки.
Ответить -1
 
Viprin Viprin Сегодня 05:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
Максимович будет великим футболистом и к этому будет причастна Астана.
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