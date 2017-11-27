Капитана "Ромы" наказали за удар соперника

Он лишил команду победы.
Вчера 23:18
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Даниэле Де Росси. Фото ENSA©
Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси дисквалифицирован на два матча чемпионата Италии по футболу за неспортивное поведение, сообщает официальный сайт Серии А.
Такое наказание Де Росси получил по итогам гостевой встречи с "Дженоа" (1:1), которая прошла 26 ноября. На 69-й минуте капитан "Ромы" был удален с поля за то, что в своей штрафной ударил по лицу нападающего соперников Джанлуку Лападулу. Пострадавший в итоге и реализовал пенальти, который спас "Дженоа" от поражения.
При этом сам Де Росси после удара упал на газон и пытался симулировать, но арбитр не повелся на это.
Дисциплинарная инстанция Серии А расценила поступок Де Росси как "серьезное проявление неспортивного поведения" без нанесения физического урона. Таким образом, он пропустит матчи против СПАЛа и "Кьево", которые пройдут 1 и 10 декабря соответственно.
После 12 туров "Рома" с 31 очком идет на четвертом месте, отставая от лидирующего "Наполи" на семь очков. На счету 34-летнего Де России - десять матчей в текущем сезоне Серии А.
Такое наказание Де Росси получил по итогам гостевой встречи с "Дженоа" (1:1), которая прошла 26 ноября. На 69-й минуте капитан "Ромы" был удален с поля за то, что в своей штрафной ударил по лицу нападающего соперников Джанлуку Лападулу. Пострадавший в итоге и реализовал пенальти, который спас "Дженоа" от поражения.
При этом сам Де Росси после удара упал на газон и пытался симулировать, но арбитр не повелся на это.
Дисциплинарная инстанция Серии А расценила поступок Де Росси как "серьезное проявление неспортивного поведения" без нанесения физического урона. Таким образом, он пропустит матчи против СПАЛа и "Кьево", которые пройдут 1 и 10 декабря соответственно.
После 12 туров "Рома" с 31 очком идет на четвертом месте, отставая от лидирующего "Наполи" на семь очков. На счету 34-летнего Де России - десять матчей в текущем сезоне Серии А.