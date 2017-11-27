Джанлуиджи Буффон признан лучшим игроком Италии по итогам 2017 года

Он также получил приз лучшему вратарю.
Вчера 22:33
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Джанлуиджи Буффон. Фото с официального сайта "Ювентуса"
В Италии состоялась церемония Gran Gala del Calcio, на которой вручили индивидуальные награды по итогам календарного года, сообщает Football Italia.
Лучшим футболистом 2017 года стал Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса". Он также получил приз лучшему вратарю.
Командой года был назван "Ювентус", который шесть раз подряд выиграл Серию А и дошел до финала Лиги чемпионов. Приз лучшему тренеру достался Маурицио Сарри из "Наполи".
Также была представлена символическая сборная Серии А в 2017 году:
Вратарь - Джанлуиджи Буффон ("Ювентус");
Защитники - Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Алекс Сандро ("Ювентус");
Полузащитники - Раджа Наингголан ("Рома"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Марек Гамшик ("Наполи");
Нападающие - Дрис Мертенс ("Наполи"), Гонсало Игуаин и Пауло Дибала (оба - "Ювентус").
Лучшим футболистом 2017 года стал Джанлуиджи Буффон из "Ювентуса". Он также получил приз лучшему вратарю.
Командой года был назван "Ювентус", который шесть раз подряд выиграл Серию А и дошел до финала Лиги чемпионов. Приз лучшему тренеру достался Маурицио Сарри из "Наполи".
Также была представлена символическая сборная Серии А в 2017 году:
Вратарь - Джанлуиджи Буффон ("Ювентус");
Защитники - Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Алекс Сандро ("Ювентус");
Полузащитники - Раджа Наингголан ("Рома"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Марек Гамшик ("Наполи");
Нападающие - Дрис Мертенс ("Наполи"), Гонсало Игуаин и Пауло Дибала (оба - "Ювентус").