"Милан" уволил главного тренера и назначил Дженнаро Гаттузо

В 14 турах "россонери" набрали 20 очков и идут седьмыми в турнирной таблице.
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Винченцо Монтелла. Фото: ©EPA
Итальянский футбольный клуб "Милан" объявил об увольнении Винченцо Монтеллы с поста главного тренера.
Как сообщает официальный сайт "россонери", его место займет Дженнаро Гаттузо, который работал с молодежной командой "Милана".
Монтелла работал с итальянской командой с лета 2016 года. В текущем сезоне под руководством 43-летнего специалиста миланский клуб в чемпионате Италии занимал седьмое место после 14 сыгранных матчей. Последней игрой Монтеллы стала домашняя встреча с "Торино" (0:0).
Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, один раз выиграл Кубок страны и дважды - национальный Суперкубок.
Как сообщает официальный сайт "россонери", его место займет Дженнаро Гаттузо, который работал с молодежной командой "Милана".
Монтелла работал с итальянской командой с лета 2016 года. В текущем сезоне под руководством 43-летнего специалиста миланский клуб в чемпионате Италии занимал седьмое место после 14 сыгранных матчей. Последней игрой Монтеллы стала домашняя встреча с "Торино" (0:0).
Гаттузо выступал за "Милан" с 1999 по 2012 год. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, один раз выиграл Кубок страны и дважды - национальный Суперкубок.