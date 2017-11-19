УЕФА может исключить "Милан" из еврокубков

После смены владельцев "россонери" минувшим летом потратили более 200 миллионов евро на новичков.
Сегодня 15:39
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Фото с сайта vi.nl
Европейский футбольный союз (УЕФА) может исключить итальянский футбольный клуб "Милан" из еврокубков из-за несоблюдения правил финансового fair play (FFP), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Marca.
После смены владельцев "Милан" минувшим летом потратил более 200 миллионов евро на новичков. В УЕФА сомневаются, что траты соответствуют правилам FFP. По данным испанского издания, все инвестиции были сделаны с уверенностью, что клуб попадет в Лигу чемпионов, но пока "Милан" далек от выполнения задачи. Две недели назад руководство "россонери" пыталось убедить УЕФА в жизнеспособности проекта и сообщило о мерах по исправлению ошибок, но доводы не убедили европейских чиновников.
Также в СМИ появилась информация, что владелец и президент "Милан" китайский бизнесмен Ли Юнхун подозревается в мошенничестве.
После 13 туров "Милан" с 19 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии.
После смены владельцев "Милан" минувшим летом потратил более 200 миллионов евро на новичков. В УЕФА сомневаются, что траты соответствуют правилам FFP. По данным испанского издания, все инвестиции были сделаны с уверенностью, что клуб попадет в Лигу чемпионов, но пока "Милан" далек от выполнения задачи. Две недели назад руководство "россонери" пыталось убедить УЕФА в жизнеспособности проекта и сообщило о мерах по исправлению ошибок, но доводы не убедили европейских чиновников.
Также в СМИ появилась информация, что владелец и президент "Милан" китайский бизнесмен Ли Юнхун подозревается в мошенничестве.
После 13 туров "Милан" с 19 очками занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии.