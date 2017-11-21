Неудачная симуляция, или как капитан "Ромы" "дал леща" сопернику и привез пенальти

Этот эпизод стоил его команде победы.
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Даниэле Де Росси. Фото: ANSA
Капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси отличился со знаком минус в гостевом матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу .
Эпизод произошел на 69-й минуте матча при счете 1:0 в пользу "Ромы". Во время борьбы за мяч после подачи углового Де Росси ударил нападающего "Дженоа" Джанлуку Лападулу ладонью по щеке, после чего сам упал на газон, схватившись за лицо.
Однако судья разобрался в ситуации, удалив капитана "Ромы" за фол и симуляцию. Так как дело было в штрафной площадке римского клуба, то был назначен пенальти, который Лападула реализовал и сравнял счет. В итоге матч завершился вничью 1:1.
Эпизод произошел на 69-й минуте матча при счете 1:0 в пользу "Ромы". Во время борьбы за мяч после подачи углового Де Росси ударил нападающего "Дженоа" Джанлуку Лападулу ладонью по щеке, после чего сам упал на газон, схватившись за лицо.
Однако судья разобрался в ситуации, удалив капитана "Ромы" за фол и симуляцию. Так как дело было в штрафной площадке римского клуба, то был назначен пенальти, который Лападула реализовал и сравнял счет. В итоге матч завершился вничью 1:1.