Футболист сборной Турции Дженгиз Ундер перешел в итальянскую "Рому"

В минувшем сезоне итальянский клуб финишировал на втором месте в национальном чемпионате.
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Фото с сайта campeones.ua
Полузащитник сборной Турции по футболу Дженгиз Ундер подписал пятилетний контракт с итальянской "Ромой", сообщает Р-Спорт.
"Рома" заплатит турецкому "Истанбулу ББ" за переход 20-летнего футболиста 13,4 миллиона евро, при этом сумма может возрасти на 1,5 миллиона благодаря различным бонусам.
Ундер в прошлом сезоне провел за "Истанбул ББ" 43 матча и забил девять мячей. В составе национальной сборной полузащитник отыграл четыре игры и отметился двумя голами.
"Рома" заняла второе место в прошедшем сезоне Серии А.
"Рома" заплатит турецкому "Истанбулу ББ" за переход 20-летнего футболиста 13,4 миллиона евро, при этом сумма может возрасти на 1,5 миллиона благодаря различным бонусам.
Ундер в прошлом сезоне провел за "Истанбул ББ" 43 матча и забил девять мячей. В составе национальной сборной полузащитник отыграл четыре игры и отметился двумя голами.
"Рома" заняла второе место в прошедшем сезоне Серии А.