"Милан" предложит 18-летнему голкиперу пятилетний контракт на 50 миллионов евро

В соглашение также будет включен пункт об отступных.
Сегодня 10:28
Фото: Getty Images
"Милан" в ближайшие дни проведет решающие переговоры с вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой и его клиентом Мино Райолой. Об этом сообщает Eurosport.
По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, "россонери" предложат 18-летнему голкиперу пятилетний контракт на 50 миллионов евро. В соглашение будет включен пункт об отступных, но сумма будет определена на переговорах.
Ранее Доннарумма отказался продлевать с "Миланом" контракт, срок которого истекает летом 2018 года. Серьезный интерес к футболисту проявляет мадридский "Реал".
Доннарумма дебютировал в Серии А в 2015 году. В минувшем сезоне он провел 41 игру в составе "Милана" и в 12 матчах не пропустил.
По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, "россонери" предложат 18-летнему голкиперу пятилетний контракт на 50 миллионов евро. В соглашение будет включен пункт об отступных, но сумма будет определена на переговорах.
Ранее Доннарумма отказался продлевать с "Миланом" контракт, срок которого истекает летом 2018 года. Серьезный интерес к футболисту проявляет мадридский "Реал".
Доннарумма дебютировал в Серии А в 2015 году. В минувшем сезоне он провел 41 игру в составе "Милана" и в 12 матчах не пропустил.