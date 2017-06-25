В составе туринцев бразилец выиграл чемпионат Италии, Кубок страны и дошел до финала Лиги чемпионов.
Вчера 10:23
Фото с сайта The Sun
Бразильский защитник Дани Алвес объявил об уходе из "Ювентуса" и попрощался с болельщиками туринской команды.
На прошлой неделе генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что 34-летний Алвес уведомил клуб о желании его покинуть, и контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.
"Хотел бы поблагодарить всех болельщиков "Ювентуса" за этот год, который я прожил здесь, партнеров по команде и профессионалов, которые здесь работают, клуб, который побеждал и добрался до финала.
Думаю, мое уважение к клубу и болельщикам - показатель преданности, страсти и всех усилий, которые я прикладывал, чтобы сделать команду лучше. Хотел бы извиниться перед болельщиками "Ювентуса", которые могли подумать, что я их оскорбил. У меня никогда не было такого намерения, просто этой мой способ жизни - спонтанность. Это понимает не каждый. Конечно, я не идеален, но мое сердце чисто.
Сегодня заканчиваются наши профессиональные отношения. И я оставлю в себе частичку тех, кто действительно пытался делать "Ювентус" великим клубом. Как вы знаете, это мой грех - я всегда говорю то, что думаю и чувствую.
Чувствую, что я должен сказать спасибо мистеру Маротте за предоставленную возможность. Он настоящий профессионал и очень любит свою работу. Я играю в футбол не из-за денег, а из-за своей любви к этой работе и уважаю тех, кто является его частью.
Хочу, чтобы вы с умом использовали то, что я сделал в клубе. Я люблю футбол, и деньги никогда не убедят меня куда-то отправиться", - написал Алвес на своей странице в Instagram.
Дани Алвес перешел в "Ювентус" летом 2016 года на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с "Барселоной". В завершившемся сезоне бразилец провел в составе туринцев 33 матча и забил шесть голов, выиграв вместе с командой чемпионат Италии, Кубок страны и дойдя до финала Лиги чемпионов.
На прошлой неделе генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что 34-летний Алвес уведомил клуб о желании его покинуть, и контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.
"Хотел бы поблагодарить всех болельщиков "Ювентуса" за этот год, который я прожил здесь, партнеров по команде и профессионалов, которые здесь работают, клуб, который побеждал и добрался до финала.
Думаю, мое уважение к клубу и болельщикам - показатель преданности, страсти и всех усилий, которые я прикладывал, чтобы сделать команду лучше. Хотел бы извиниться перед болельщиками "Ювентуса", которые могли подумать, что я их оскорбил. У меня никогда не было такого намерения, просто этой мой способ жизни - спонтанность. Это понимает не каждый. Конечно, я не идеален, но мое сердце чисто.
Сегодня заканчиваются наши профессиональные отношения. И я оставлю в себе частичку тех, кто действительно пытался делать "Ювентус" великим клубом. Как вы знаете, это мой грех - я всегда говорю то, что думаю и чувствую.
Чувствую, что я должен сказать спасибо мистеру Маротте за предоставленную возможность. Он настоящий профессионал и очень любит свою работу. Я играю в футбол не из-за денег, а из-за своей любви к этой работе и уважаю тех, кто является его частью.
Хочу, чтобы вы с умом использовали то, что я сделал в клубе. Я люблю футбол, и деньги никогда не убедят меня куда-то отправиться", - написал Алвес на своей странице в Instagram.
Дани Алвес перешел в "Ювентус" летом 2016 года на правах свободного агента после истечения срока действия контракта с "Барселоной". В завершившемся сезоне бразилец провел в составе туринцев 33 матча и забил шесть голов, выиграв вместе с командой чемпионат Италии, Кубок страны и дойдя до финала Лиги чемпионов.