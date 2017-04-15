В контрольных матчах со Словенией и Италией нужно набрать игровой тонус - форвард сборной Казахстана Кучин

Команда готовится к ЧМ по хоккею.
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Форвард сборной Казахстана по хоккею Иван Кучин, комментируя подготовку к чемпионату мира, отметил, что недооценки соперников на турнире не будет, сообщается на сайте КФХ.
- Прошли три цикла домашней части УТС: первый - втягивающий, второй - ударный, третий - поддерживающий в тонусе. В общем, хорошие и плодотворные провели сборы.
- Впереди еще заключительная часть подготовки к чемпионату мира.
- Да, предстоят еще два контрольных матча со Словенией и Италией. Там нам нужно набрать игровой тонус. Тренерский штаб по итогам этих встреч внесет какие-то финальные коррективы перед турниром.
- В прошлом году команда играла в "элите", в этом году дивизионом ниже - в группе "А". На мотивацию команды это не повлияет, не будет ли какой-то недооценки соперников?
- Все ребята профессионалы и прекрасно понимают, что стоит на кону. Нужно выходить и выигрывать в каждом матче. Сейчас равнодушных людей в команде нет.
- Что знаешь о соперниках, с которыми предстоит встретиться?
- Лично я не много. Но у нас хороший тренерский штаб. Они перед каждой игрой разбирают каждого соперника и, думаю, что они донесут до нас свои требования, которые в итоге должны привести к положительному результату.
- Из сообщений из СМИ стало известно, что соперники усиливаются североамериканскими легионерами.
- Это нормальная практика. Пока не подрастут свои воспитанники, можно привлекать легионеров. В этом есть свои плюсы, у молодежи перед глазами пример для подражания, да и команда может сохранить свои позиции в мировом рейтинге.
Напомним, сегодня в 23:00 по времени Астаны сборная Казахстана проведет в гостях товарищеский матч против Словении. С 22 по 28 апреля команда примет участие в группе "А" чемпионата мира в Киеве. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи.