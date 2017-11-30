В отсутствие Казахстана и других стран сборная США выиграла первые за 12 и 20 лет медали ЧМ по тяжелой атлетике

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 3:1
Брайтон Ливерпуль 1:5
Арсенал Манчестер Юнайтед 1:3
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Барселона Сельта 2:2
Атлетико М Реал Сосьедад 2:1
Севилья Депортиво 2:0
Атлетик Реал М 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 3:1
Наполи Ювентус 0:1
Торино Аталанта 1:1
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 0:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 1:3
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 6:4
Витязь Куньлунь Ред Стар 2:1
Салават Юлаев Динамо Мн 2:0
Йокерит СКА 3:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 2:0
Сарыарка Челмет 2:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Арлан Иртыш 4:1
Горняк Номад 1:5
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 4:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Маяк Акжайык 8:4
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Синегорье Тобол 76:101
Иртыш Каспий 64:81
Капшагай Алматинский Легион 83:62
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Куламбаева, Кафтанова Такаяма, Такамура 2:1
Чернышова, Пираженка Кафтанова, Куламбаева 1:0 ТП
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Толкотт, Смит 0:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Реал М 0:0
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Торино Аталанта 1:1
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 2:3
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Реал М Севилья 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Верона Хеллас Дженоа 02:00
Ювентус Интер 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Манчестер Юнайтед ЦСКА М 01:45
Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Славия П Астана 23:55
Вильярреал Маккаби Т-А 23:55
Динамо К Партизан 23:55
Фастав Злин Локомотив М 23:55
Копенгаген Шериф 23:55
Аталанта Лион 23:55
Олимпик Марсель Зальцбург 02:05
Арсенал БАТЭ 02:05
Заря Лг Атлетик 02:05
Реал Сосьедад Зенит 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Куньлунь Ред Стар 1:3
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Салават Юлаев Динамо М 20:00
Ак Барс Динамо Мн 22:30
Амур Куньлунь Ред Стар 15:30
Сибирь Металлург Мг 18:30
Барыс Трактор 19:30
Спартак Витязь 22:30
Ак Барс СКА 22:00
ХК Сочи Локомотив 22:30
Адмирал Куньлунь Ред Стар 15:30
Югра Автомобилист 20:00
Спартак ЦСКА 22:30
Ак Барс Локомотив 22:00
ХК Сочи СКА 22:30
Амур Адмирал 13:00
Трактор Барыс 17:30
Металлург Мг Сибирь 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш 18:00
Астана Иртыш 18:00
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Белые Медведи (мол) Мамонты Югры (мол) 19:00
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2017/18
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:30
Италия (U-20) Казахстан (U-20) 22:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Енисей ПАРМА 15:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2017/18
Удоминате Баскет Цмоки-Минск 17:00
Динамо Мс Пьяштанские Чайки 19:00
ТТТ Хоптанс Сиренос 19:30
Астана Тайгерс Динамо Мс 14:30
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:45
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) 18:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 3. Давос (Швейцария) (женщины) 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Спринт. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 16:30
Спринт. 7,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) 17:15
Гонка преследования. 10 км. Этап 2. Хохфильцен (Австрия) (женщины) 19:45
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
СКА-Свердловск Акжайык 16:15
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ахмедов Уэбстер
Харсан Альфаро
Балоев Коронадо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2017/18
Динамо-Уралочка Айша-Биби 21:00
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

В отсутствие Казахстана и других стран сборная США выиграла первые за 12 и 20 лет медали ЧМ по тяжелой атлетике

На домашнем ЧМ США прервали "засуху" в мужском и женском зачетах.

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8 Комментариев
Фото из Твиттера USA Weightlifting
Фото из Твиттера USA Weightlifting
Американец впервые за 20 лет завоевал медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике, сообщают Vesti.kz с ссылкой на Teamusa.org.

Успеха добился 17-летний Харрисон Маурус. На мировом первенстве, которое проходит сейчас в американском Анахайме , он стал бронзовым призером в весовой категории до 77 килограммов. В сумме двоеборья он поднял 348 (155 + 193) килограммов. При этом Маурус отметился "малой" бронзовой медалью  в "толчке".

Эта медаль стала первой для мужской сборной США на ЧМ за последние 20 лет. Последним, кому удавалось отметиться на мировом первенстве был Уэс Барнетт, который также завоевал "бронзу" на чемпионате мира в 1997 году. 

"Это была долгая "засуха". Целых 20 лет. Это отличное предзнаменование для будущего американской тяжелой атлетики - совсем юный спортсмен добился огромного результата на взрослом международном уровне. И это другая часть истории, когда уровень соперников выравнялся, и нет тех, кто специально был настроен против нас. Мы теперь можем показать то, на что способны",- отметил Барнетт с намеком на дисквалификацию девяти сборных за применение допинга.

Также стоит отметить, что и американская женская сборная прервала без медальную серию. В весовой категории до 69 килограммов Анна Роджерс завоевала "бронзу" с результатом 235 (104 + 131) килограммов. "Засуха" продолжалась 12 лет.

Напомним, ЧМ-2017 в Анахайме пропускают сборные Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, Молдовы, России, Турции и Украины, которые дисквалифицированы на один год и оштрафованы на 50 тысяч долларов за три и более положительных теста после перепроверки допинг-проб с Олимпиад-2008 и 2012. 
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Нурали Божанов Сегодня 13:07
Статус: Дублёр
Рейтинг: 135
Из 9 стран 7 из бывшего СССР. + Китай и Турция.)))
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Каппас Жакупов Сегодня 13:18
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2921
Это смех, а не чемпионат. Надо америкосов проверить на допинг.
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МANAS KZ ***** Сегодня 13:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
Ну конечно всех конкурентов убрали поэтому выиграли
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Дармен Жантурсунов Сегодня 13:33
Статус: Дублёр
Рейтинг: 190
Странно что американцы раньше не побеждали, ведь у них там очень много акселератов. И почему в тяжелой атлетике катастрофически мало негров? То же самое могу сказать и о велоспорте.
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Ануар Сатжан Сегодня 13:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 189
Кара каскалар
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Ahiless Сегодня 14:25
Статус: Дублёр
Рейтинг: 163
Тренироваться надо лучше, а не обвинять всех в употреблении допинга
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Руслан Россонери Сегодня 14:54
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Конечно,епт.Наших тяжелоатлетов все боятся.А без них-интриги нет вообще!Она убита пока.С помощью этих самых америкосов.Трепещите пока.Скоро,за горами и наши появятся.Посмотрим,как тогда американцы запляшут.☆☆☆
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Éric Kim Сегодня 14:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 566
Да они всё сделают чтобы как можно дольше не допускать наших на соревнования. А у них только накачанные химией цветные ребята, а как дело коснется реальные веса толкнуть сил не хватает
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