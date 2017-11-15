Нижат Рахимов - наш чемпион. Его выступление за Казахстан мало что меняет - генсек Азербайджанской Федерации

Он заявил, что победой на ОИ-2016 Рахимов вписал свое имя в историю азербайджанской атлетики.
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Нижат Рахимов. Фото Изтургана Алдауева©
Ризван Расулов. Фото с сайта haqqin.az
Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Ризван Расулов в интервью Haqqin.az высказал свое мнение о выступлении Нижата Рахимова за Казахстан.
Вопрос был связан с тем, что в офисе генсека Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Астане висит фотография Рахимова вместе с казахстанской командой.
"Этим можно только гордиться, - считает Расулов. - Нижат - наш, он - наш чемпион. То, что он выступает за Казахстан, мало что меняет. Его результат - пример для многих наших спортсменов.
Он сейчас сам в Баку. Нижат встретился c Тофиком Гейдаровым - вице-президентом AAAF, президентом клуба "Зирвя", в котором он делал первые шаги в тяжелой атлетике. Рахимов поблагодарил "Зирвя" и всю азербайджанскую тяжелую атлетику за их роль в его успехах.
Мы всегда рады успехам Нижата. Победив на Олимпиаде, он золотыми буквами вписал свое имя в историю тяжелой атлетики Азербайджана. Независимо от того, за какую страну Нижат выступает, он - азербайджанец. Когда я увидел его большое изображение в Астане, то был очень горд".
24-летний Рахимов выступал за родной Азербайджан до 2014 года. До смены гражданства на казахстанское его звали Ниджат Рагимов. Под знаменами родной страны он выигрывал Юношескую Олимпиаду-2010 и становился вторым на юниорском чемпионате мира.
В 2013 году Рахимов вместе с 17 другими азербайджанскими штангистами был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. После отбытия наказания он выиграл за Казахстана чемпионат мира-2015 и Олимпиаду-2016.
Вопрос был связан с тем, что в офисе генсека Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Астане висит фотография Рахимова вместе с казахстанской командой.
"Этим можно только гордиться, - считает Расулов. - Нижат - наш, он - наш чемпион. То, что он выступает за Казахстан, мало что меняет. Его результат - пример для многих наших спортсменов.
Он сейчас сам в Баку. Нижат встретился c Тофиком Гейдаровым - вице-президентом AAAF, президентом клуба "Зирвя", в котором он делал первые шаги в тяжелой атлетике. Рахимов поблагодарил "Зирвя" и всю азербайджанскую тяжелую атлетику за их роль в его успехах.
Мы всегда рады успехам Нижата. Победив на Олимпиаде, он золотыми буквами вписал свое имя в историю тяжелой атлетики Азербайджана. Независимо от того, за какую страну Нижат выступает, он - азербайджанец. Когда я увидел его большое изображение в Астане, то был очень горд".
24-летний Рахимов выступал за родной Азербайджан до 2014 года. До смены гражданства на казахстанское его звали Ниджат Рагимов. Под знаменами родной страны он выигрывал Юношескую Олимпиаду-2010 и становился вторым на юниорском чемпионате мира.
В 2013 году Рахимов вместе с 17 другими азербайджанскими штангистами был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. После отбытия наказания он выиграл за Казахстана чемпионат мира-2015 и Олимпиаду-2016.