Нижат Рахимов - наш чемпион. Его выступление за Казахстан мало что меняет - генсек Азербайджанской Федерации

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Краснодар Спартак М 1:4
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Арсенал Тоттенхэм 2:0
Лестер Сити Манчестер Сити 0:2
Манчестер Юнайтед Ньюкасл 4:1
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома Лацио 2:1
Наполи Милан 2:1
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Штутгарт Боруссия Д 2:1
Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Гройтер Фюрт 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Зимбру Спикул 1:1
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Толпар (мол) 5:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Астана Енисей 92:75
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Алматинский Легион 88:64
Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Алматы Алтай-2 3:2
Астана Жетысу 0:3
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Интер Аталанта 2:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
Иртыш Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
Астана Арлан
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Ливерпуль Челси 23:30
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Вильярреал Севилья 23:30
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 23:00
Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Левски Верея 21:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Нестеренко
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 11:00
Недовесов Шабанов 13:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Нижат Рахимов - наш чемпион. Его выступление за Казахстан мало что меняет - генсек Азербайджанской Федерации

Он заявил, что победой на ОИ-2016 Рахимов вписал свое имя в историю азербайджанской атлетики.

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9 Комментариев
Нижат Рахимов. Фото Изтургана Алдауева©
Нижат Рахимов. Фото Изтургана Алдауева©
Ризван Расулов. Фото с сайта haqqin.az
Ризван Расулов. Фото с сайта haqqin.az
Генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Ризван Расулов в интервью Haqqin.az высказал свое мнение о выступлении Нижата Рахимова за Казахстан. 

Вопрос был связан с тем, что в офисе генсека Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Астане висит фотография Рахимова вместе с казахстанской командой. 

"Этим можно только гордиться, - считает Расулов. - Нижат - наш, он - наш чемпион. То, что он выступает за Казахстан, мало что меняет. Его результат - пример для многих наших спортсменов.

Он сейчас сам в Баку. Нижат встретился c Тофиком Гейдаровым - вице-президентом AAAF, президентом клуба "Зирвя", в котором он делал первые шаги в тяжелой атлетике. Рахимов поблагодарил "Зирвя" и всю азербайджанскую тяжелую атлетику за их роль в его успехах.

Мы всегда рады успехам Нижата. Победив на Олимпиаде, он золотыми буквами вписал свое имя в историю тяжелой атлетики Азербайджана. Независимо от того, за какую страну Нижат выступает, он - азербайджанец. Когда я увидел его большое изображение в Астане, то был очень горд".

24-летний Рахимов выступал за родной Азербайджан до 2014 года. До смены гражданства на казахстанское его звали Ниджат Рагимов. Под знаменами родной страны он выигрывал Юношескую Олимпиаду-2010 и становился вторым на юниорском чемпионате мира. 

В 2013 году Рахимов вместе с 17 другими азербайджанскими штангистами был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. После отбытия наказания он выиграл за Казахстана чемпионат мира-2015 и Олимпиаду-2016. 
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 12:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1858
Мешок, профукали спортсмена))) теперь хотят примазаться к победе
Ответить 1
 
Каппас Жакупов Сегодня 12:15
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2547
Mansur Nurmukhambetov ,правильно, поезд уже ушёл и уже на конечной станции -Казахстан!
Ответить 2
 
Ерик Махамбетов Сегодня 12:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 157
Нет ! Они правы. Он их чемпион !
Почти все большие чемпионы в тяжелой атлекие. Это НЕ РЕЗУЛЬТАТ НАШЕГО ДЕТСКОГО СПОРТА, и физкультурно-спортивного движения в нашей стране.
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 12:38
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
Ерик Махамбетов, алё, гараж)) половина чемпионов наши воспитанники, а те кто перешел сознательно сам выбрали нашу страну, хотя могла выбрать и другую.
Ответить 3
 
есенгали уринов Сегодня 13:24
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Если не наши тренера то он не был бы чемпионам. Наш тренер тактический выграл. Не зря он выбрал нашу страну знал он наших тренеров
Ответить 2
 
Кайсар Сегодня 14:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 643
есенгали уринов,наши "тренера" разрешают принимать допинг, а их нет
Ответить -1
 
Ансар Молда Сегодня 14:19
Статус: Фанат
Рейтинг: 20
допинг сила
Ответить 0
 
TROLLJEGEREN Сегодня 14:32
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Илья Ильин, вот сила!
Ответить 0
 
Nurken Toishyev Сегодня 17:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1027
TROLLJEGEREN,доппер твой Ильин.
Ответить 0
 