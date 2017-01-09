МОК аннулировал результат чемпионки Олимпиады-2008 в весе казахстанской штангистки, ставшей второй

Ожидается, что Важенина получит "золото".

Международный олимпийский комитет (МОК) официально аннулировал результаты китаянки Цао Лэй, которая на Олимпиаде-2008 в Пекине завоевала золотую медаль, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Еще в августе прошлого года у штангисты был обнаружен допинг, а именно анаболические стероиды после вскрытия пробы А. Теперь же, после перепроверки анализов, официально объявлено, что Цао Лэй нарушила антидопинговые правила, из-за чего ей придется вернуть свою олимпийскую медаль.

Ожидается, что новой олимпийской чемпионкой в весовой категории до 75 килограммов после дисквалификации китайской тяжелоатлетки станет представительница Казахстана Алла Важенина, которая в Пекине выиграла "серебро". Однако пока МОК не опубликовал по этому поводу официального решения.

Интересно, что в весовой категории до 75 килограммов за допинг ранее уже была лишена медали бронзовая призерка ОИ-2008 россиянка Надежда Евстюхина.

33-летняя Важенина родилась в России, но, не сумев попасть в родную сборную, стала выступать за Казахстан. В 2008-м, помимо второго места на Олимпиаде, она завоевала "серебро" чемпионата Азии.



Ранее после перепроверок допинг-проб бронзовую медаль ОИ-2008 получила легкоатлетка Ольга Рыпакова, а "серебро" - борец греко-римского стиля Нурбахыт Тенизбаев, а в ближайшее время "бронза" ОИ-2012 должна перейти к штангистке Анне Нурмухамбетовой.

При этом Казахстан стал вторым в мире по числу лишенных олимпийских медалей за допинг.