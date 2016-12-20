Илья Ильин рассказал, какие рекорды будет бить в 2017 году

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Илья Ильин рассказал, какие рекорды будет бить в 2017 году

По словам известного тяжелоатлета, он хочет "прыгнуть выше себя".

Ссылки по теме:

4 Комментария
Фото из Instagram Ильи Ильина
Фото из Instagram Ильи Ильина
Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, лишенный двух олимпийских медалей, рассказал, как изменилась его жизнь после допингового скандала, передает корреспондент Vesti.kz.

"Нормально все у меня. Стараюсь переквалифицироваться в другой образ жизни. Нелегко, но ничего. На то у меня эти навыки спортивные, которые мне даны. Они для этого и нужны, чтобы пройти какой-то этап в жизни. Все у меня хорошо. Буду потихоньку и постепенно показывать свою жизнь. Вот в таких мероприятиях (открытие депозита на имя воспитанника детского дома - прим. Vesti.kz) или какого-то другого рода.

В наступающем году всем желаю добра, мира и благополучия. Пускай успех нас не покидает. Я лично от 2017 года жду колоссальных успехов. Планирую прыгнуть выше себя даже (смеется). То есть какие-то личные и мировые рекорды, может быть, не спортивные, а жизненного характера, хочу побить. Того и всем желаю," - поделился Ильин.

Напомним, двукратного олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Илью Ильина лишили медалей после перепроверки допинг-проб. По словам 28-летнего спортсмена, он до последнего надеялся на чудо, но остался виноватым.

Золотых медалей ОИ-2012 также лишились штангистки Светлана Подобедова, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза, а борец вольного стиля Таймураз Тигиев - "серебра" ОИ-2008. Кроме того, шесть казахстанцев, оставшиеся без медалей на тех Играх, наказаны аннулированием результатов за применение допинга.
Просмотров: 4229  Комментариев: 4
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
ARYSTAN Сегодня 17:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1851
Удачи тебе Илья, я верю в тебя
Ответить 1
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 19:15
Статус: Профи
Рейтинг: 323
ЖАРАЙСЫН саттилик
Ответить 0
 
Tamasai Сегодня 20:02
Статус: МСМК
Рейтинг: 941
Не понял,это что со штангой он завязывает что ли раз так говорит
Ответить 0
 
Серик Жаксыбаев Сегодня 20:30
Статус: МСМК
Рейтинг: 716
удачи чемпион
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть