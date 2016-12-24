Илья Ильин открыл образовательный депозит на имя воспитанника детского дома

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Илья Ильин открыл образовательный депозит на имя воспитанника детского дома

Ранее в акции принял участник призер Олимпиады-2016 Василий Левит.

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1 Комментариев
Фото Vesti.kz©
Фото Vesti.kz©

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин открыл образовательный депозит на имя воспитанника детского дома в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.

По словам спортсмена, он рад поддержать такую важную инициативу, и собирается тесно общаться с "подопечным" - 13-летним Владимиром Мигуновым.

"Я узнал, что ребята делают такие интересные вещи. И я согласился принять участие. Почему? Во-первых, молодежь надо поддерживать. Можем показать им какие-то результаты. Но нужно и материально помогать. Особенно тем, которые стремятся к каким-то победам, вершинам. Решил, что нужно это сделать. И вот я здесь. Познакомился с Владимиром. Тем молодым человеком, которого я буду поддерживать. Думаю, в дальнейшем это выльется во что-то очень хорошее. У парня виден огонь в глазах", - рассказал Ильин.



По его словам, он ощущает себя старшим братом, и пообещал помогать юному казахстанцу. Илья намерен создавать благо через помощь воспитаннику детского дома, который сам хочет стать спортсменом.

- Я хочу стать известным спортсменом. Очень приятно познакомиться с Ильей Ильиным. Он пример в спорте, - поделился 13-летний Владимир.

- А ты хорошо учишься? - поинтересовался Ильин. - Спорт учебе не мешает?

- Нет, я хорошо учусь и упорно занимаюсь спортом. Хочу стать баскетболистом.

- Смотри. Если хочешь стать спортсменом, нужно каждый день тренироваться. Изучай иностранные языки. Постараюсь делиться с тобой своим жизненным опытом, - подытожил Ильин.



Добавим, что первый платеж на депозит составил 50 тысяч тенге. Ранее в акции принял участие призер Олимпийских Игр-2016 Василий Левит: боксер открыл депозит на имя Алтынбека Багибергенова.

Напомним, 28-летней тяжелоатлет Илья Ильин, дважды выигравший Олимпийские игры, был лишен золотых медалей ОИ из-за допинга. Сам спортсмен рассказал, что он чист и подумывает написать книгу о своей карьере.

Фото Vesti.kz©

Просмотров: 503  Комментариев: 1
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Комментарии

 
 
Ержан79 Сегодня 16:46
Статус: Профи
Рейтинг: 481
Респект нашему чемпу!!
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