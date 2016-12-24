Ранее в акции принял участник призер Олимпиады-2016 Василий Левит.

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин открыл образовательный депозит на имя воспитанника детского дома в Астане, передает корреспондент Vesti.kz.



По словам спортсмена, он рад поддержать такую важную инициативу, и собирается тесно общаться с "подопечным" - 13-летним Владимиром Мигуновым.



"Я узнал, что ребята делают такие интересные вещи. И я согласился принять участие. Почему? Во-первых, молодежь надо поддерживать. Можем показать им какие-то результаты. Но нужно и материально помогать. Особенно тем, которые стремятся к каким-то победам, вершинам. Решил, что нужно это сделать. И вот я здесь. Познакомился с Владимиром. Тем молодым человеком, которого я буду поддерживать. Думаю, в дальнейшем это выльется во что-то очень хорошее. У парня виден огонь в глазах", - рассказал Ильин.







По его словам, он ощущает себя старшим братом, и пообещал помогать юному казахстанцу. Илья намерен создавать благо через помощь воспитаннику детского дома, который сам хочет стать спортсменом.



- Я хочу стать известным спортсменом. Очень приятно познакомиться с Ильей Ильиным. Он пример в спорте, - поделился 13-летний Владимир.



- А ты хорошо учишься? - поинтересовался Ильин. - Спорт учебе не мешает?



- Нет, я хорошо учусь и упорно занимаюсь спортом. Хочу стать баскетболистом.



- Смотри. Если хочешь стать спортсменом, нужно каждый день тренироваться. Изучай иностранные языки. Постараюсь делиться с тобой своим жизненным опытом, - подытожил Ильин.







Добавим, что первый платеж на депозит составил 50 тысяч тенге. Ранее в акции принял участие призер Олимпийских Игр-2016 Василий Левит: боксер открыл депозит на имя Алтынбека Багибергенова.



Напомним, 28-летней тяжелоатлет Илья Ильин, дважды выигравший Олимпийские игры, был лишен золотых медалей ОИ из-за допинга. Сам спортсмен рассказал, что он чист и подумывает написать книгу о своей карьере.



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