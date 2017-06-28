"Бавария" сделала запрос о трансфере полузащитника "Реала"

Игрок планирует покинуть мадридский клуб.
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Полузащитник "Реала" и сборной Колумбии Хамес Родригес может продолжить карьеру в "Баварии".
Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери со ссылкой на колумбийский телеканал Caracol, немецкий клуб сделал запрос "сливочным" по поводу трансфера 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что Хамес планирует покинуть "Реал". Главным претендентом на него назывался "Манчестер Юнайтед", а мадридцы предложили "Ливерпулю" купить их игрока за 75 миллионов фунтов, но получили отказ.
В сезоне-2016/17 Хамес провел за "Реал" во всех соревнованиях 33 матча и забил 11 мячей. За мадридский клуб он выступает с лета 2014 года.
Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери со ссылкой на колумбийский телеканал Caracol, немецкий клуб сделал запрос "сливочным" по поводу трансфера 25-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что Хамес планирует покинуть "Реал". Главным претендентом на него назывался "Манчестер Юнайтед", а мадридцы предложили "Ливерпулю" купить их игрока за 75 миллионов фунтов, но получили отказ.
В сезоне-2016/17 Хамес провел за "Реал" во всех соревнованиях 33 матча и забил 11 мячей. За мадридский клуб он выступает с лета 2014 года.