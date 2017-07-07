"Реал" предложил Хамеса Родригеса "Ливерпулю", но Юрген Клопп заблокировал трансфер

Мадридцы просили за колумбийца 75 миллионов евро.
Сегодня 15:24
Фото: Getty Images
Мадридский "Реал" предложил своего полузащитника Хамеса Родригеса нескольким европейским клубам, включая "Ливерпуль". Об этом сообщает Eurosport.
Liverpool Echo утверждает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп сообщил руководству, что не нуждается в колумбийском игроке.
Мадридцы просили за Хамеса 75 миллионов евро.
В сезоне-2016/17 Хамес провел за "Реал" во всех соревнованиях 33 матча и забил 11 мячей.
Liverpool Echo утверждает, что главный тренер "красных" Юрген Клопп сообщил руководству, что не нуждается в колумбийском игроке.
Мадридцы просили за Хамеса 75 миллионов евро.
В сезоне-2016/17 Хамес провел за "Реал" во всех соревнованиях 33 матча и забил 11 мячей.