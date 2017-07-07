Криштиану Роналду определился с клубом на новый сезон

32-летний португалец уже сообщил о своем решении руководству "королевского клуба".
Сегодня 07:42
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Фото с сайта thewatchlab.co.uk
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду решил остаться в мадридском клубе на сезон-2017/18. Об этом сообщает испанская газета AS.
Отмечается, что 32-летний португалец уже сообщил о своем решении руководству "королевского клуба". "Реал" перестал искать замену Роналду.
Ранее сообщалось о желании футболиста покинуть "Реал", за который он выступает с 2009 года. Причиной называлось то, что мадридский клуб не оказывает форварду должную поддержку в деле о налоговых нарушениях.
13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.
В прошедшем сезоне Роналду стал с "Реалом" чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
Отмечается, что 32-летний португалец уже сообщил о своем решении руководству "королевского клуба". "Реал" перестал искать замену Роналду.
Ранее сообщалось о желании футболиста покинуть "Реал", за который он выступает с 2009 года. Причиной называлось то, что мадридский клуб не оказывает форварду должную поддержку в деле о налоговых нарушениях.
13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры.
В прошедшем сезоне Роналду стал с "Реалом" чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.