"Реал" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке игрока за 80 миллионов евро

Сам игрок хочет покинуть клуб.
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Альваро Мората. Фото с сайта marca.com
Мадридский "Реал" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о приобретении нападающего Альваро Мораты за 80 миллионов евро. Об этом сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Goal.com.
По данным источника, "МЮ" увеличил свое прежнее предложение по Морате с 70 до 80 миллионов, но "Реал" хочет получить 90 миллионов. При этом, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Мораты составляет 40 миллионов.
Ранее в СМИ сообщалось, что Мората дал согласие на переход в "МЮ. Английский клуб считает приобретение испанского нападающего главной трансферной целью. По данным Goal.com, Мората не хочет возвращаться в "Реал" после отпуска и ждет перехода в "МЮ".
24-летний Мората вернулся в "Реал" в 2016 году из "Ювентуса". В прошедшем сезон он провел 43 матча в составе мадридцев и забил 20 голов. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В активе Мораты девять мячей в 21 игре за сборную Испании.
По данным источника, "МЮ" увеличил свое прежнее предложение по Морате с 70 до 80 миллионов, но "Реал" хочет получить 90 миллионов. При этом, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Мораты составляет 40 миллионов.
Ранее в СМИ сообщалось, что Мората дал согласие на переход в "МЮ. Английский клуб считает приобретение испанского нападающего главной трансферной целью. По данным Goal.com, Мората не хочет возвращаться в "Реал" после отпуска и ждет перехода в "МЮ".
24-летний Мората вернулся в "Реал" в 2016 году из "Ювентуса". В прошедшем сезон он провел 43 матча в составе мадридцев и забил 20 голов. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В активе Мораты девять мячей в 21 игре за сборную Испании.