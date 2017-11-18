По глазам Аршавина я вижу, что если его позовут в сборную, то он приедет - Орлов

Недавно полузащитник "Кайрата" побывал в Санкт-Петербурге на чествовании "золотого" состава "Зенита".
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Фото с сайта Championat.com
Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможности возвращения полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина в сборную России.
"Я был рядом с Аршавиным, Погребняком, Чонтофальски на празднике "Зенита". Конечно, Андрей - это восторг.
Я не удержался и спросил у него вместе с болельщиками: "Когда вернешься?". Он сказал: "У меня контракт с другой командой". Но по его глазам я вижу, что если Черчесов его позовет, то он приедет.
Когда брал интервью у Погребняка, не мог не сказать, что он сейчас в непростом положении. Аршавин чуть со стула не упал от смеха. На самом деле ситуация пикантная, но Павел - молодец, не дрогнул.
Мы вспомнили, как он забил гол в Суперкубке против "Манчестер Юнайтед". Когда я спросил у него, чем запомнилась раздевалка зенитовская, он ответил: "Сигарой Дика Адвоката". Ну это всемирная практика - взять сигару, пошло от НХЛ", - цитирует Орлова "Чемпионат.com" со ссылкой на "Радио Зенит".
Напомним, Аршавин в минувшие выходные посетил Санкт-Петербург и сорвал овации у фанатов "Зенита". Полузащитник "Кайрата" был приглашен на чествование "золотого" состава питерского клуба сезона-2007.
"Я был рядом с Аршавиным, Погребняком, Чонтофальски на празднике "Зенита". Конечно, Андрей - это восторг.
Я не удержался и спросил у него вместе с болельщиками: "Когда вернешься?". Он сказал: "У меня контракт с другой командой". Но по его глазам я вижу, что если Черчесов его позовет, то он приедет.
Когда брал интервью у Погребняка, не мог не сказать, что он сейчас в непростом положении. Аршавин чуть со стула не упал от смеха. На самом деле ситуация пикантная, но Павел - молодец, не дрогнул.
Мы вспомнили, как он забил гол в Суперкубке против "Манчестер Юнайтед". Когда я спросил у него, чем запомнилась раздевалка зенитовская, он ответил: "Сигарой Дика Адвоката". Ну это всемирная практика - взять сигару, пошло от НХЛ", - цитирует Орлова "Чемпионат.com" со ссылкой на "Радио Зенит".
Напомним, Аршавин в минувшие выходные посетил Санкт-Петербург и сорвал овации у фанатов "Зенита". Полузащитник "Кайрата" был приглашен на чествование "золотого" состава питерского клуба сезона-2007.