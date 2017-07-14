"Челси" выставил нападающего на трансфер после дубля в товарищеской игре

Главным претендентом на игрока называется французский клуб.
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Лоик Реми. Фото с сайта squawka.com
Французский нападающий Лоик Реми покинет "Челси". По данным Sky Sports, главный тренер Антонио Конте не рассчитывает на игрока, поэтому клуб выставил его на трансфер и готов продать его этим летом.
За "Челси" Реми играет с 2014 года. В 22 матчах за лондонцев в премьер-лиге он отличился восемь раз. Прошедший сезон Реми провел в аренде в "Кристал Пэлас", где всего пять раз вышел на поле в АПЛ и голами не отметился.
До "Челси" 30-летний Реми в Англии играл за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Ньюкасл", а в родной Франции - за "Марсель", "Ниццу", "Ланс" и родной "Лион". С 2009 по 2014 год он вызывался в сборную и в ее составе ездил на чемпионат мира в 2014 году .
Главным претендентом на Реми называется "Ренн", который в прошлом сезоне чемпионата Франции занял девятое место из 20 команд.
Стоит отметить, что вчера, 15 июля, Реми оформил дубль за "Челси" в товарищеском матче против "Фулхэма" (8:2).
За "Челси" Реми играет с 2014 года. В 22 матчах за лондонцев в премьер-лиге он отличился восемь раз. Прошедший сезон Реми провел в аренде в "Кристал Пэлас", где всего пять раз вышел на поле в АПЛ и голами не отметился.
До "Челси" 30-летний Реми в Англии играл за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Ньюкасл", а в родной Франции - за "Марсель", "Ниццу", "Ланс" и родной "Лион". С 2009 по 2014 год он вызывался в сборную и в ее составе ездил на чемпионат мира в 2014 году .
Главным претендентом на Реми называется "Ренн", который в прошлом сезоне чемпионата Франции занял девятое место из 20 команд.
Стоит отметить, что вчера, 15 июля, Реми оформил дубль за "Челси" в товарищеском матче против "Фулхэма" (8:2).