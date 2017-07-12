"Манчестер Сити" объявил о трансфере защитника "Тоттенхэма"

Сделка оценивается в 50 миллионов фунтов.
Сегодня 21:06
Ссылки по теме:
- ПСЖ объявил о подписании контракта с Дани Алвесом
- "Челси" объявил о подписании футболиста "Манчестер Сити"
- Английская премьер-лига выплатила клубам больше 2 миллиардов фунтов призовых за прошедший сезон
Кайл Уокер. Фото с официального сайта "Манчестер Сити"
Защитник сборной Англии Кайл Уокер продолжит карьеру в "Манчестер Сити". О его переходе объявил официальный сайт "горожан".
Контракт Уокера с "Ман Сити" будет рассчитан на пять сезонов. Футболист будет играть под номером 2.
27-летний Уокер перешел в "Ман Сити" из "Тоттенхэма", за который выступал с 2009 года. Также в его карьеры были "Астон Вилла", "Куинз Парк Рейнджерс", "Нортгемптон Таун" и родной "Шеффилд Юнайтед". В сборной Англии он выступает с 2011 года и ездил в ее составе на Евро-2016.
По данным английских СМИ, трансфер Уокера обошелся "Ман Сити" в 50 миллионов фунтов. На этого игрока клуб переключился после срыва перехода бразильца Дани Алвеса, который подписал двухлетний контракт с французским ПСЖ.
Контракт Уокера с "Ман Сити" будет рассчитан на пять сезонов. Футболист будет играть под номером 2.
27-летний Уокер перешел в "Ман Сити" из "Тоттенхэма", за который выступал с 2009 года. Также в его карьеры были "Астон Вилла", "Куинз Парк Рейнджерс", "Нортгемптон Таун" и родной "Шеффилд Юнайтед". В сборной Англии он выступает с 2011 года и ездил в ее составе на Евро-2016.
Honoured to announce I have signed for @ManCity. Had an amazing time at @spursofficial but can't wait to start this new chapter with #MCFC! pic.twitter.com/rUAsqflHQL— Kyle Walker (@kylewalker2) 14 июля 2017 г.
#welcomekyle pic.twitter.com/V7ICaoKbAA— Manchester City (@ManCity) 14 июля 2017 г.
По данным английских СМИ, трансфер Уокера обошелся "Ман Сити" в 50 миллионов фунтов. На этого игрока клуб переключился после срыва перехода бразильца Дани Алвеса, который подписал двухлетний контракт с французским ПСЖ.