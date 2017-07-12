Полузащитник "Ливерпуля" может продолжить карьеру в Италии

Клуб уже принял предложение о трансфере.
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Лукас Лейва. Фото с сайта anfieldhq.com
Полузащитник "Ливерпуля" Лукас Лейва близок к переезду в чемпионат Италии. Как сообщает Sky Sports, предложение о покупке трансфера игрока сделал "Лацио".
По данным телеканала, "Ливерпуль" согласился продать Лейву за пять миллионов фунтов. 30-летний бразилец выступает за английский клуб с 2007 года, в прошедшем сезоне он провел 24 матча в премьер-лиге и помог клубу выйти в Лигу чемпионов.
Стоит отметить, что в карьере Лейвы было всего два клуба. До перехода в "Ливерпуль" он провел три года в родном "Гремио" из Порту-Аллегри.
В лице Лейвы "Лацио" видит замену аргентинцу Лукасу Билье, который в ближайшее время перейдет в "Милан".
По данным телеканала, "Ливерпуль" согласился продать Лейву за пять миллионов фунтов. 30-летний бразилец выступает за английский клуб с 2007 года, в прошедшем сезоне он провел 24 матча в премьер-лиге и помог клубу выйти в Лигу чемпионов.
Стоит отметить, что в карьере Лейвы было всего два клуба. До перехода в "Ливерпуль" он провел три года в родном "Гремио" из Порту-Аллегри.
В лице Лейвы "Лацио" видит замену аргентинцу Лукасу Билье, который в ближайшее время перейдет в "Милан".