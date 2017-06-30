"Челси" объявил о подписании футболиста "Манчестер Сити"

В лондонский клуб он перешел бесплатно.
Вчера 22:56
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Вилли Кабальеро. Фото с сайта Independent.co.uk
Аргентинский голкипер Вилли Кабальеро стал игроком "Челси". Об этом сообщил официальный сайт лондонского клуба.
В "Челси" Кабальеро перешел на правах свободного агента, так как его контракт с "Манчестер Сити" завершился в июне.
Сроки соглашения Кабальеро и "Челси" не уточняются. В лондонском клубе он станет дублером бельгийца Тибо Куртуа.
35-летний Кабальеро выступал за "Манчестер Сити" с 2014 года и в основном был вторым голкипером. В английской премьер-лиге на его счету 22 пропущенных мяча в 23 играх, а в Лиге чемпионов - восемь голов в шести матчах.
До Англии Кабальеро выступал за испанские "Малагу" и "Эльче", а на родине защищал цвета "Арсенала" (Саранди) и "Боку Хуниорс". В ноябре 2014 года он получил вызов в национальную сборную Аргентины, но так и не сыграл в ее составе, зато вместе с "молодежкой" он становился победителем чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет) и олимпийским чемпионом Афин-2004.
В "Челси" Кабальеро перешел на правах свободного агента, так как его контракт с "Манчестер Сити" завершился в июне.
Сроки соглашения Кабальеро и "Челси" не уточняются. В лондонском клубе он станет дублером бельгийца Тибо Куртуа.
35-летний Кабальеро выступал за "Манчестер Сити" с 2014 года и в основном был вторым голкипером. В английской премьер-лиге на его счету 22 пропущенных мяча в 23 играх, а в Лиге чемпионов - восемь голов в шести матчах.
До Англии Кабальеро выступал за испанские "Малагу" и "Эльче", а на родине защищал цвета "Арсенала" (Саранди) и "Боку Хуниорс". В ноябре 2014 года он получил вызов в национальную сборную Аргентины, но так и не сыграл в ее составе, зато вместе с "молодежкой" он становился победителем чемпионата мира (для игроков не старше 20 лет) и олимпийским чемпионом Афин-2004.