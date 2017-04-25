Феллайни дисквалифицирован на три матча за инцидент с Агуэро в манчестерском дерби

Он также получил письменное предупреждение за свое поведение.
Сегодня 19:39
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Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллайни на три матча по итогам перенесенной игры чемпионата Англии с "Манчестер Сити".
Бельгиец был наказан за красную карточку, которую получил после того, как боднул головой нападающего Серхио Агуэро.
Кроме того, Феллайни получил от FA письменное предупреждение, но сумел избежать дополнительного наказания за отказ покидать поле после удаления.
Манчестерское дерби, прошедшее 27 апреля в рамках 26-го тура английской премьер-лиги на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 0:0.
Бельгиец был наказан за красную карточку, которую получил после того, как боднул головой нападающего Серхио Агуэро.
Кроме того, Феллайни получил от FA письменное предупреждение, но сумел избежать дополнительного наказания за отказ покидать поле после удаления.
Манчестерское дерби, прошедшее 27 апреля в рамках 26-го тура английской премьер-лиги на стадионе "Этихад", завершилась со счетом 0:0.